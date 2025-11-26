Екипът на ДГ 40 „Детски свят“ украси два етажа в сградата на Община Варна

За втора поредна година екипът на ДГ 40 „Детски свят“ в кв. „Владислав Варненчик“ украси два етажа от административната сграда на Община Варна.

Коледни елхи грейнаха на втория етаж, където се помещават зала „Варна“ и кметският кабинет, както и на етажа на дирекция „Образование и младежки дейности“.

И тази година дизайнът на коледната украса е изцяло авторски – дело на директора Ваня Димитрова и служители от детската градина. По думите им подготовката за този доброволен жест на внимание и признателност за доброто взаимодействие и съвместна работа продължава близо една година – от раждането на концепцията, която всяка Коледа е различна, през закупуването на десетките елементи от декорацията, до тяхното подреждане в навечерието на едни от най-светлите и обичани празници.

Във фоайето пред зала „Варна“ е поставено 3-метрово коледно дърво, чиято украса тази година е решена от екипа на ДГ „Детски свят“ предимно в бяло. Акцент в нея са белите гълъби, символ на мира и надеждата. Между заснежените клонки се белеят и пликовете с послания и пожелания за предстоящата 2026 г. Нека тези гълъби са вестителите на блага вест за всички варненци, пожелаха възпитателите и специалистите от детското заведение.

Началото на артистичната традиция е именно на 11-я етаж от сградата на Община Варна, където се помещава Дирекция „Образование и младежки дейности“. Тази година и там украсата е предимно в бяло със закачливи елементи като десетки бели мечета, пингвини и еленчета, а самата елха се е превърнала в снежна писта, по която те се спускат. Предстои екипът на детската градина да внесе празнично настроение и зала в „Варна“, където ежедневно се провеждат работни и официални срещи.

През следващия месец за ДГ 40 „Детски свят“ предстои мащабен концерт, който ще постави началото на тържествата по повод 50 години от нейното основаване.

Междувременно във вторник, 25 ноември, светлините на празничната украса бяха запалени в централната част на Варна, включително върху фасадата на Община Варна, Окръжен съд- Варна, пешеходната част на бул. „Сливница“ и бул. „Княз Борис I“, градинката на търговската гимназия, пл. „Независимост“ и др.

