Екип от старозагорски експерти, начело с областния управител д-р Неделчо Маринов, проведе работна среща с китайска делегация от провинция Хъбей

В Областна администрация Стара Загора се състоя работна среща между български и китайски експерти, чиято цел бе запознаване с възможностите за партньорство между двата региона.

Представители от българска страна бяха областният управител д-р Неделчо Маринов, изпълнителният директор на Агенция за регионално икономическо развитие д-р Румяна Грозева, председателят на Търговско-промишлена палата Стара Загора Олег Стоилов и координатор към ЕЦИХ „Загоре“ проф. д-р Дарина Заимова. От китайската провинция Хъбей представители бяха г-н Ду Хайканг, заместник генерален директор на Службата за външни работи на Хъбей, изпълнителен вицепрезидент на Народната асоциация за приятелство с чужди страни на Хъбей, г-жа Янг Юхонг, директор на европейския отдел на Службата за външни работи на провинция Хъбей към Народното правителство на провинция Хъбей, г-жа Ци Суан – служител от ниво 3 на дивизията в Службата за външни работи на Народното правителство на провинция Хебей, г-н Джан Тие – преводач на Службата по външни работи на Народното правителство на провинция Хебей, както и двама членове на културно-туристическо предприятие.

Работната среща започна с приветствие от представителите на двете страни, след което последва презентация, водена от д-р Грозева, с която бе представена подробна информация за направленията на развитие на област Стара Загора. В изложението на гостите пък стана ясно, че двата региона имат сходства в икономически план, като основни допирни точки са находищата на въглища и трансформацията към зелена енергия, посоката на развитие на агро сектора, производствена индустрия и историческо и културно наследство.

В заключителната си реч областният управител изрази, че приветства възможността за изграждане на солидни партньорски взаимоотношения като основната цел за това е споделяне на опит и добри практики, които могат да се взаимстват и в бъдеще област Стара Загора и провинция Хъбей да се превърнат в побратимени региони. Срещата завърши с подаряване на протоколни подаръци.

