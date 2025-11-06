ЕГ „Иван Вазов“ – Смолян е победител в конкурса „Знак за качество“, организиран от Националния инспекторат по образованието /НИО/.

На 4 ноември 2025г. в Министерския съвет се състоя церемония по награждаване на победителите в конкурса „Знак на качество“, организиран от НИО. В конкурса бяха номинирани 16 училища /от 130 инспектирани/, които са получили най- високите оценки в трите категории: „Образователен процес“, „Управление“ и „Институционална среда“ .

ЕГ „Иван Вазов“- Смолян е победител и получи плакет за ПЪРВО място в категория „Образователен процес“ за учебната 2024/ 2025 година.

Плакетът бе връчен от д-р Анелия Андреева, директор на НИО, в присъствието на представители на инспектората, началници на регионални управления на образованието и директори на училища.

Директорът на гимназията Надежда Горанова благодари на д-р Андреева за цялостната организация на процеса по инспектирането и отличната подготовка на екипите. Тя благодари и на комисията, класирала гимназията на първо място, за обективната и висока оценка, на инспектиращия екип с координатор Ина Василева за професионализма и обективността, както и на всички институции в град Смолян и специално на Никола Запрянов – началник на РУО за подкрепата и уважението. Горанова отправи думи на признателност към учителите, учениците и родителите, които извоюваха престижния знак за качество и утвърдиха гимназията като водеща образователна институция.

Поздравления за цялата сплотена общност на гимназията и пожелания за още бъдещи успехи!

