Една необикновена вечер „Отново в джаза“ очаква пловдивчани на 14 февруари

Спектакълът е покана да преживеете Свети Валентин по пловдивски: с класа, стил и много музика

Февруари винаги носи със себе си особен аромат на споделеност, а датата 14-и отдавна се е превърнала в символ на най-чистите човешки чувства. Свети Валентин е денят, в който избираме да празнуваме обичта във всичките ѝ форми – към любимия човек, към изкуството и към онези мигове, които ни карат да се чувстваме истински живи. Какъв по-хубав начин да отбележим този празник от това да се потопим в ритъма на джаза, където страстта и импровизацията вървят ръка за ръка?

Тази година Пловдив ще посрещне празника по един наистина различен начин. На 14 февруари 2026 г. в 19.00 часа, сцената на Дом на културата „Борис Христов“ ще се превърне в пространство, където границите между реалност и изкуство изчезват. Пловдивската публика ще стане свидетел на „Отново в джаза“ – смел творчески експеримент, в който музикантите оставят партитурите, за да се превърнат в актьори.

Спектакълът ни пренася в света на бенда на Розалия Ставрева. Това е разказ за група таланти, обединени от една на пръв поглед недостижима мечта. През призмата на хумора, нежната самоирония и щипка меланхолия, артистите разкриват лицата зад инструментите. Това е история за фалшивите надежди, за силата на приятелството и за онзи вечен копнеж по свободата, който само джазът може да даде. Докато се лутат между репетициите и житейските компромиси, героите ни карат да се запитаме: колко далеч можем да стигнем в преследването на мечтите си и колко близо е всъщност тромпетът на Майлс Дейвис?

В центъра на действието е обичаната пловдивска певица Елия Тодорова, която застава редом до актьора Николай Николов. Магията се допълва от музиката на Михаил Йосифов и визията на режисьора Станислава Ризова. На сцената ще чуем и видим на живо бенд в състав: Гален Николов, Красимир Зафиров, Ивайло Манев, Михаил Тодоров, Даниеле Феббо, Валентин Атанасов и Симеон Божилов. Динамиката на спектакъла е подчертана от хореографията на Моника Макавеева.

Празничната емоция няма да приключи с последната завеса. С подкрепата на Община Пловдив, вечерта ще продължи с ексклузивен коктейл във фоайето на Дома на културата. Там, в непринудена атмосфера, публиката ще има рядката възможност да се срещне лично с артистите и да се наслади на още популярни джаз пиеси, изпълнени на живо.

„Отново в джаза“ не е просто постановка – това е искрена и човешка изповед, разказана с много любов. Една покана да преживеете Свети Валентин по пловдивски: с класа, стил и много музика.

Можете да закупите своите билети онлайн в мрежата на Eventim, както и на касите в цялата страна.

https://www.eventim.bg/bg/bileti/otnovo-v-dzhaza-plovdiv-gradski-dom-na-kulturata-boris-hristov-687130/event.html

