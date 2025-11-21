Една двойка от млади хора избра Деня на християнското семейство за своя брак

435 са младоженците през изминалите почти 11 месеца от 2025 г., а 1861 е броят на новородените бебета – приблизително поравно от двата пола

Само една двойка е предпочела днешния празник – Ден на православната християнска младеж и семейство, за да сключи брак, съобщи старши специалистът Антония Иванова от Отдел „Гражданско състояние“ в Община Стара Загора. Това са млади хора, под 30-годишна възраст, които са планирали за себе си тържество в ресторант и в по-разширен състав от гости, уточни тя.

435 са двойките младоженци, които са избрали 2025 г. за своето сватбено събитие. До края на годината своето желание за бракосъчетание са заявили още 20 двойки. Разбира се, възможно е още хора да решат спонтанно да се обвържат с любимия си човек.

Статистиката на Отдел „Гражданско състояние“ в Община Стара Загора през последните 3-4 години сочи почти неизменно една и съща цифра и за бракове, и за раждания. „Няма големи колебания в цифрите. Знаете, че в последно време младите хора предпочитат да съжителстват без непременно да са обвързани официално. Така че реално много повече хора живеят като семейства без официален подпис“, поясни още Антония Иванова.

1861 е броят на новородените през 2025 г. до днес. По прогноза се очаква поне още около 200 бебета да се появят на бял свят. „Броят на децата от двата пола е приблизително еднакъв. Няма някаква забележима разлика. Интересен факт е, че назад във времето е имало години, когато момиченцата са преобладавали, а имало е и други с превес на силния пол. Но защо се е случвало така, ние като специалисти няма как да предложим обяснение, природата си знае работата“, заключи с усмивка старши специалистът от Отдел „Гражданско състояние“.

