Единственото по рода си пловдивско ТВ предаване „Трите най“ отпразнува 100-тното си издание

В елегантната обстановка на бутиков хотел „Вила Флавия“, гордо стъпил върху безценни хилядолетни руини, снощи се състоя премиерата на юбилейното 100-тно издание на единственото по рода си пловдивско телевизионно куиз предаване „Трите най“, заснето в Рио де Жанейро, Бразилия с водещ Йоана-Криста Соколова.

В рамките на вечерта бе представен и авторският филм на Станимир Симеонов и Йоана-Криста Соколова – „Самба между тепетата“. Лентата проследява културните връзки и изненадващите прилики между Пловдив и Рио де Жанейро, съчетавайки документалност и артистичен поглед. Двойната премиера се превърна в празник на пловдивския дух и креативност, подчертавайки мястото на града като център на иновации и култура.

Специални гости на събитието бяха заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов и представители на културните и бизнес среди на града, сред които: инж. Никола Добрев, доц. д-р Иван Соколов, Таня Соколова, Димитър Райчев, Красимир Кумчев, Иван Кесов, Вихра Григорова и Атанас Карадечев. Пловдивската телевизия „Тракия“, в чиято програма се излъчва рубриката, се представляваше от Евгений Тодоров, Петър Алексиев, Желязко Желязков и двамата „виновници“ за събитието – Йоана-Криста Соколова и Станимир Симеонов.

„За мен е чест и привилегия да представя 100-тното издание. Благодаря на община Пловдив за помощта да се реализира този проект. За мен той е сбъдната мечта! Благодаря на Евгений Тодоров, че ми даде шанса преди няколко години и повярва в мен. За мен „Трите най“ е личен дълг и мисия към бъдещето на Пловдив. Необятна е историята на Пловдив“, каза водещата Йоана – Криста Соколова, преди премиерата на двата филма.

Като сладкодумен разказвач и с финото си чувство за хумор, Евгений Тодоров сподели спомен за първата си среща с Йоана – Криста. В типичния за него стил, той включи в разказа и препратка към актуални политически събития от последните дни.

„Трите най“ започна преди 2 години и има вече 100 предавания. Ние, вкл. и тук присъстващите колеги, имаме по 50 години телевизионен стаж, а Йоана започна сега и има по-висок рейтинг от нас“, каза Евгений Тодоров с широка усмивка и допълни, че рубриката му е особено скъпа, за което благодари на Йоана-Криста и Станимир.

„Това беше моя мечта. Интересните неща от историята на Пловдив, които в някаква степен могат и да възпитават, трябва да достигат и до по-младите. Така те ще бъдат и по-образовани, и по-горди и по-отговорни като пловдивчани“, сподели Евгений Тодоров.

„Имахме уникалната възможност да бъдем в Рио де Жанейро по време на световното първенство по художествена гимнастика. Там за наше учудване, бяхме единственият български екип, който представяше България. Дано Йоанна да има търпението, което Евгений Тодоров иска от нея, защото в големите телевизии, „месомелачката“ със сигурност е голяма, а тук се дава възможност да се работи свободно и независимо. Благодаря на Евгений Тодоров, който ни даде тази възможност преди 8 години да започнем в телевизията. Аз ще я подкрепям докато тя съществува“, допълни Станимир Симеонов.

„Поздравявам ви, че продължавате да правите рубриката „Трите най“ и филмите. Благодаря на Евгений Тодоров, че не спира да се бори да прави пловдивска телевизия. Важно е да я има! Заради чистата и хубава енергия, която носите при всяка наша среща, сте добре дошли всеки път. Радвам се на идеите, които непрекъснато раждате. Продължавайте да се борите да ги сбъдвате!“, каза заместник-кметът Пламен Панов.

Свои впечатления след премиерата споделиха още Димитър Райчев и Красимир Кумчев. Сред гостите на вечерта бяха и собствениците на „Вила Флавия“. Мястото съвсем не бе избрано случайно. Бутиков хотел „Вила Флавия“ съхранява в основите си безценно съкровище – римска баня (терми), част от голям комплекс близо до акведуктите, по които водата е влизала в града. Находката впечатлява и с перфектна инсталация за подово и стенно отопление – хипокауст, на чиято конструкция се държи цялата сграда. Разкопките са максимално запазени и експонирани, за да дадат възможност изминавайки само няколко крачки да се озовете от Пловдив във Филипопол. За своята работа екипът, стоящ зад реставрацията и консервацията на сградата, стана носител на Награда „Пловдив“ 2023г. в категорията „Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“.

