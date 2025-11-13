Двудневна конференция организира Националната асоциация на децата с диабет в Пловдив 

Двудневна конференция „Диабет, подкрепа и благосъстояние – от детството до работното място”организира Националната асоциация на децата с диабет в Пловдив. Събитието ще събере водещи педиатри-ендокринолози, психолози, институции, родители и представители на организации, посветени на грижата и подкрепата за хората с диабет.

Програмата предвижда богата палитра от лекции, дискусии и срещи, насочени към подобряване качеството на живот и информираността относно диабета.

Още в първия ден участниците ще се запознаят с новия председател на НАДД Мариета Котова и с бъдещите приоритети на асоциацията. Заместник-кметовете на общините Пловдив и Марица Иван Стоянов и Николай Стаматов ще представят социалните дейности и грижи, които извършват администрациите, както и превантивните инициативи в подкрепа на здравето на жителите. Ще бъдат представени резултатите от последното национално проучване на НАДД, последвани от отворена дискусия с лекари, институции и родители.

Сред основните лектори във форума ще бъде изтъкнатия ендокринолог доц. Радка Савова. Тя ще изнесе лекция на тема „Диабет и нови технологии: иновации, които променят живота“. Дискусия „Познаваме ли правата си? – защита и равни възможности за хората с диабет“ с участието на адвокат, специализиран в областта на здравните права ще обърне внимание на актуални въпроси, свързани със здравния статус на младите хора с диабет. Ендокринологът д-р Димитър Георгиев ще коментира теми, свързани с управлението на диабета и грижата за пациентите.

Вторият ден на конференцията ще започне с лекция, посветена на психологическата подкрепа и менталното здраве, последвана от представяне на автоматизираната система MiniMed 780G от Ралица Георгиева. Заключителната дискусия на тема „Заедно в подкрепа на децата с диабет: грижа, разбиране и път към самостоятелност“ ще обедини специалисти, родители и участници около темата за устойчивата подкрепа и приемане на децата с диабет в обществото.

Форумът ще се проведе на 15 и 16 ноември 2025 г. в хотел „Йегерхоф“ /ул. „Съединение“ № 2/ в Пловдив.

По данни на Световната здравна организация около 830 милиона души по света живеят с диабет, като повечето от тях са в страни с ниски и средни доходи. Над половината от диабетиците не получават лечение. Около половин милион българи са диабетици, като 30 % от тях не знаят, че са засегнати от хроничното заболяване. Близо 2000 деца у нас са регистрирани с диабет тип 1.

