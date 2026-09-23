Двойна международна триумфална лятна сцена за Хора на момчетата „Стефка Благоева”

Пловдивските момчета очароваха публиката на международните хорови фестивали в Гърция и Сърбия, като заслужиха бурни аплодисменти и покани за международни гостувания

Хор на пловдивските момчета „Стефка Благоева” към ЦПЛР – Общински детски комплекс – Пловдив се завърна от поредно успешно лятно турне, добавяйки в творческата си биография две нови незабравими участия на международната сцена. Под ръководството на своите дългогодишни ръководители — диригента Милка Толедова и пианиста Юлия Петрова, талантливите момчета представиха достойно българското хорово изкуство в Гърция и Сърбия.

Първата международна изява бе участието в 3-ото издание на Международния детски хоров фестивал „Čarobna nota” („Вълшебна нота”), проведено от 20 до 24 август 2026 г. в Ниш, Сърбия. Фестивалът, основан от проф. Миляна Радивоевич (директор на фондация и хорова школа „Čarobna nota”), си поставя за цел да бъде истински празник на детските гласове и заедността. Тази година форумът събра състави от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Турция и България.

Българският хор взе участие в колоритното празнично шествие по главната улица на Ниш и изнесе два впечатляващи концерта: в историческия комплекс „Медиана” — лятната вила на император Константин Велики и в Концертната зала на Нишкия университет.

С разнообразния си репертоар, атрактивни изпълнения и харизматично присъствие, момчетата заслужиха продължителни аплодисменти, завързаха нови приятелства и получиха редица нови покани за престижни гостувания в чужбина.

Втората спирка от международните изяви бе 14-ият Международен хоров фестивал „Музика и море” в Паралия (Катерини), Гърция. Събитието (15-20 септември), което ежегодно привлича участници от цяла Европа с уникалното си съчетание от творчески срещи, музика и нови приятелства, има специално място в историята на състава. През 2014 г. хорът спечели тук Първа награда в категория „Детски хорове” и Специалната награда на журито за най-артистично представяне, като вече 12 години е неизменен и обичан участник във фестивала. И тази година пловдивските момчета завладяха публиката на Паралия с богат репертоар и ярка артистичност.

Хора на пловдивските момчета „Стефка Благоева” е сред водещите детско-юношески хорови състави в България с богата концертна история и редица международни отличия. Воден от диригента Милка Толедова и корепетитора Юлия Петрова, хорът продължава да възпитава поколения млади таланти и да популяризира българската и световната хорова класика у нас и зад граница.