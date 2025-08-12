Движението при „Биков мост“ в Ямбол остава отворено

Във връзка със строителните дейности по изграждане на кръгово кръстовище в района на кръстовището до „Биков мост“, изпълнителят на обекта – „Ултра Билд“ ООД, уведомява гражданите, че в периода от 13.08.2025 г. до 22.08.2025 г. ще се извършват строително-монтажни работи.

Дейностите ще се изпълняват през тъмната част на денонощието и ще обхващат премахване на съществуващата асфалтова настилка, изкопни работи по оформяне на кръговото кръстовище, демонтаж на светофарните уредби и извършване на насипни дейности.

С оглед безопасността на всички участници в движението и сигурността на работещите, препоръчва се на гражданите при възможност да пренасочват пътуванията си по обходни маршрути.

Всички преминаващи през участъка следва да се движат с ниска скорост и повишено внимание поради наличие на дълбоки изкопи, насипи, движение на строителна техника и работници.

