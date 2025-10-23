четвъртък, октомври 23, 2025
Движението по ул. „Преслав“ в Шумен става еднопосочно

В изпълнение на мерките от Генералния план, приет от Общинския съвет, движението от кръстовището на „Пачето“ към ул. „Владайско въстание“ от петък ще е ЗАБРАНЕНО

Община Шумен информира, че от 24 октомври, петък, се въвежда еднопосочно движение по ул. „Преслав (т.нар. „Малкия Преслав“) в гр. Шумен. Улицата вече ще е разрешена за движение от кръстовището с ул. „Владайско въстание“ до кръстовището с бул. „Велики Преслав“ (т.нар. „Пачето“ при Механотехникума). Движението в обратната посока – от „Пачето“ към Владайско въстание – СЕ ЗАБРАНЯВА. В рамките на днешния ден, четвъртък, се монтират новите пътни знаци.

Промените се въвеждат в изпълнение на приетия от Общинския съвет на 29 май 2025 г. Генерален план за организация на движението. Съгласно документа, от 1 октомври 2025 г. започна въвеждането на еднопосочност, като първо това се направи на ул. „Петко Българанов“. Втората еднопосочност влиза в сила от петък – за ул. „Преслав“.

Предстои въвеждане на еднопосочно движение и на ул. „Харалан Ангелов“ и ул. „Нанчо Попович“, които са в района на училищата ППМГ „Нанчо Попович“, III ОУ „Димитър Благоев“ и VI ОУ „Еньо Марковски“, съгласно мерките в Генералния план.

За предстоящите промени пресцентърът на Община Шумен ще информира своевременно.

