Движението по ул. „Харалан Ангелов“ и ул. „Нанчо Попович“ в Шумен става еднопосочно

Промените се въвеждат в изпълнение на мерките от Генералния план, приет от Общинския съвет

Община Шумен информира, че от 5 ноември, сряда, се въвежда еднопосочно движение по ул. „Харалан Ангелов“ и ул. „Нанчо Попович“ в гр. Шумен.

Движението по ул. „Харалан Ангелов“ ще бъде разрешено от кръстовището с ул. „Васил Априлов“ към кръстовището с ул. „Св. св. Кирил и Методий“, а на ул. „Нанчо Попович“ – от ул. „Св. св. Кирил и Методий“ към ул. „Васил Априлов“.

Движението в обратната посока се забранява, като съответните промени ще бъдат сигнализирани с необходимата вертикална сигнализация. В рамките на днешния ден, сряда, се монтират новите пътни знаци.

Промените се въвеждат в изпълнение на приетия от Общинския съвет на 29 май 2025 г. Генерален план за организация на движението. Съгласно документа, от 1 октомври 2025 г. започна въвеждането на еднопосочност, като това вече е направено на ул. „Петко Българанов“ и ул. „Преслав“.

За предстоящите промени пресцентърът на Община Шумен ще информира своевременно.

Facebook

Twitter



Shares