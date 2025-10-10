Две улици в Добринище с нов облик

С тържествен водосвет бе открита напълно реновираната инфраструктура на улиците „Гарата“ и „Г.С. Раковски“ в град Добринище.

Улиците са изцяло обновени – положен е нов асфалт, изградени са тротоари, монтирано е съвременно LED улично осветление, изграден е подземен колектор на електромрежата, поставена е нова пътна маркировка, както и пътни знаци и антипаркинг съоръжения.

Събитието беше уважено от кмета на община Банско Стойчо Баненски, заместник-кмета Георги Доневичин, кмета на град Добринище Иван Сакарев, представители на строителната фирма, реализирала проекта, общински съветници и жители на квартала.

С реализирането на този проект, Община Банско продължава последователната си политика за изграждане на съвременна, безопасна и удобна инфраструктура, която значително подобрява условията за живот в Добринище.

Кметът Баненски изрази своята благодарност за търпението и разбираното на жителите на квартала по време на временното неудобство, свързано с обновяването на улицата. Той подчерта, че Добринище заслужава съвременна, безопасна и устойчива инфраструктура. Увери присъстващите, че това е само първата крачка от поредица инициативи, насочени към превръщането на града в още по-привлекателно място за живеене и посещение.

В заключение, кметът пожела на всички жители здраве, благополучие и с удовлетворение да се радват на предимствата на новата, модерна и удобна улица, която е поредна стъпка към едно по-красиво и развито Добринище.

