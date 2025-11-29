Две световни титли за шампионите на Банско – Катрин Гемкова и Мартин Димитров
Община Банско с огромна гордост поздравява:
Катрин Гемкова – световен шампион в лайт контак, жени 65 кг,
Мартин Димитров – световен шампион в лайт контак, мъже до 94 кг!
Техният невероятен успех на Световното първенство по кикбокс в Абу Даби е исторически момент както за таекуондо клуб „Хоук Банско“, така и за нашия град и за България!
Катрин и Мартин доказаха, че са сред най-добрите в света – с безупречна подготовка, характер и воля, достойни за истински шампиони.
Специални поздравления и към техния треньор Николай Кехайов, който неуморно ги подкрепя и неизменно застава до своите състезатели!