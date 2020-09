Две първи награди в #Габрово хакатон

Две първи награди бяха връчени по време на продължилото повече от 3 месеца състезание #Габрово хакатон.

10 000 лв., осигурени от Община Габрово и габровските фирми „Сиентиа“ АД, „Стемо“ ООД и „Графиксофт“ ООД спечели отбор Komitet.bg с участници габровците Мартин Павлов и Стоян Беров. Те предложиха мобилна платформа, която дава възможност на гражданите за колективно развиване на добри градски идеи, публичното им дискутиране и насочване към определени институции. Те получиха подкрепа директно от Силициевата долина на роденият и израснал в Габрово софтуерен инженер Цветан Цветанов, който беше техен ментор.

Иновейшън Стартър Акселерейтър пък даде още 10 000 лв. на отбор KELVIN. Сплотеният и амбициозен екип на Христо Стоянов, Георги Къдрев и Георги Костадинов достигнах финала на #GabrovoHackathon с мобилно приложение, което може да сканира човешкото тяло и показва чрез различни цветове предполагаемите зони на инфекция или вече засегнати такива. „За мен тяхната работа е изключително важна и релевантна спрямо борбата срещу COVID-19 в настоящата ситуация в страната и по света.“ – споделя техният ментор Ираван Хира, изпълнителен директор на Hewlett Packard Enterprise Bulgaria.

Журито класира на второ място отбор ЕкоКултура. Те спечелиха посещение на Европейския парламент в Брюксел от евродепутата Андрей Новаков. ЕкоКултура, с участници Атанас Николов, Михаела Петрова, Мария Николова и Александър Матев, имаха привилегията техен ментор да бъде габровецът Христо Симеонов, който вече 14 години е софтуерен архитект в чешката столица Прага за Adecco. Мотото на ЕкоКултура е „Рециклирай с мерак!“. То има за цел не само да стимулира разделното събиране на отпадъци, но и да възпитава природосъобразното поведение на човека. Тяхното приложение мотивира и младите, тъй като залага на геймификацията и получаването на бонус точки за добросъвестното изхвърляне на боклука, които точки се използват във вид на отстъпки при купуването на продукти и услуги, предоставени от отговорни към природата бизнеси.

Третото призово отличие – уикенд в Боженци, осигурено от МАИР „Боженци“, заслужи отбор Gabrovo is the Best с участници Илия Неделчев, Пламен Димитров и Кремена Петкова. Те получиха подкрепата на ментор Ивайло Братанов, бизнес анализатор в отдел Програмно осигуряване на „Лирекс“ БГ. Техният проект в предизвикателството Туризъм@Габрово предлага мобилното приложение Explore Gabrovo, вдъхновено от пословичната габровска пестеливост. Чрез него всеки турист в Габрово може да си създаде персонализиран туристически план. Потребителят единствено трябва да предостави стартов и краен час, цена, която е готов да плати, както и разстояние, което е склонен да измине. Разработеният от отбора алгоритъм на база на изкуствен интелект няма аналог в създадените досега туристически мобилни приложения.

Агенцията за иновации Иновейшън стартър оцени огромния потенциал на представените приложения с покана към отличените проекти за участие в акселераторската им програма. Всички наградени отбори получиха пропуск за международния форум за иновации Innovation Explorer 2021, както и книга за иновации на световноизвестния футурист Герд Леонард.

С #Габрово хакатон, през 2020 година Лагерът за иновации пое нова посока в търсене на дигитални решения за община Габрово в предизвикателствата: Туризъм@Габрово, Гражданите.NET и КОД: Зелено. Отборите бяха оценявани от 7-членно жури, с председател Кметът на Община Габрово Таня Христова и членове Светлин Наков – софтуерен инженер, Зорница Дженкова – преподавател по информатика в ПМГ „акад. Иван Гюзелев“; Владимир Тодоров – съдружник в Графиксофт ООД и Сиентиа АД, Леона Асланова – основател на агенция за иновации Innovation Starter, Мартин Заимов – председател на борда на директорите на Регионален фонд за градско развитие и Васил Георгиев – експерт в отдел „Проекти и икономическо развитие“ на Община Габрово.

Приключението #Габрово хакатон започна още през месец юни и успя да вдъхнови 16 отбора за създаване на мобилно приложение. Най-добрите шест получиха възможността да продължат към финала, за да разработят своите решения с менторската подкрепа на доказани специалисти от софтуерния бранш. За да заслужат своето признание и голямата награда от 10 000 лв. отборите трябваше да представят работещо мобилно приложение, което дава отговор на конкретен проблем или недостатък на община Габрово. Но също така и да покрива критериите за съвременен и креативен потребителски интерфейс, визуална идентичност; потребителското изживяване да носи полезност, лекота на използване и интуитивност, както и не на последно място мобилното приложение да притежава потенциал за развитие.

За финала бяха класирани още Станислав Илиев, Юлиана Трифонова и Александър Попов от отбор Culture Squad с ментор Йордан Пенев, софтуерен инженер от екипа в Лирекс БГ. Те работиха в предизвикателството Туризъм@Габрово и предложиха на туристическия бранш и гостите на Габрово иновативен пътеводител.

Guard NET, с участници Боряна Дянкова и Станко Станков, бяха подкрепени от ментор Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия. Приложението на Guard NET използва изкуствен интелект за видеонаблюдение, което реагира по-бързо от човек в случай на агресия или нетипично за човека поведение, като изпраща сигнал до отговорните за спазването на реда в даден обект или район институции.

#Габрово хакатон обедини 20 организации – бизнеси, медийни партньори, културни и образователни институти и публични власти. С успеха на инициативата, организаторите от Община Габрово и Областен информационен център – Габрово получиха уверението и доверието да развиват и занапред стартъп екосистемата в Габрово.

Специално предаване, посветено на Хакатона можете да чуете в понеделник, 14 септември, от 10 часа, по радио „Бумеранг“ – в предаването „Часът на Габрово“.