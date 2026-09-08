Две нови монахини приеха пострижение в Калоферския манастир „Рождество Богородично“

Росица Костадинова и Райна Стоева приеха монашеските имена Екатерина и Теофания в навечерието на празника Рождество на Пресвета Богородица

Две нови монахини приеха монашеско пострижение в Калоферския манастир „Рождество Богородично“ в навечерието на големия християнски празник Рождество на Пресвета Богородица.

На 7 септември, с благословението на Пловдивския митрополит Николай, Смолянският епископ Висарион – втори викарий на митрополита, отслужи Архиерейска вечерня с петохлебие в светата обител.

В съслужение с него бяха свещеноиконом Запрян Шиков – секретар на Смолянска духовна околия, както и свещеници от Карловска духовна околия.

Росица и Райна приеха имената Екатерина и Теофания

В края на вечерното богослужение епископ Висарион извърши чина на пострижение в монашество на послушниците Росица Костадинова от Пещера и Райна Стоева от Русе.

При пострижението те получиха своите нови монашески имена – Екатерина и Теофания. Послушниците бяха водени под мантия от игумения Филотея.

След извършването на чина Смолянският епископ се обърна към новите монахини с проповед, посветена на монашеския подвиг и духовната радост от това служение.

Архиерейска света Литургия на празника

На следващата сутрин, в деня на Рождество на Пресвета Богородица, епископ Висарион възглави Архиерейската света Литургия в манастирския храм.

С него съслужиха архимандрит Максим – началник на кабинета на Пловдивския митрополит, архимандрит Евтимий – духовен надзорник, свещеноиконом Марко Марков – архиерейски наместник на Карловска духовна околия, свещеноиконом Запрян Шиков, свещеници от Карловска духовна околия и митрополитският протодякон Илиян Александров.

Литургичните песнопения бяха изпълнени от митрополитския хор „Св. апостол Ерм“ с диригент протопсалт Георги Радев.

Десетки вярващи съпреживяха духовния празник

Манастирският храм се изпълни с вярващи, дошли да отбележат празника и да участват в богослужението. Заедно те изповядаха Символа на вярата и произнесоха Господнята молитва „Отче наш“.

Сред присъстващите беше и кметът на Калофер Драгомир Боев.

В края на светата Литургия епископ Висарион произнесе слово, посветено на Пресвета Богородица и нейното Рождество. Той предаде на присъстващите архипастирския поздрав и благословението на Пловдивския митрополит Николай.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.