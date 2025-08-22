Децата се включват поетапно в образователния процес с цел успешна адаптация

Две нови групи за целодневен престой са разкрити в новата пристройка към детска ясла №7 „Роза“, като интересът към тях е бил голям и местата вече са запълнени. Директорът Даниела Йорданова съобщи, че една от групите вече се посещава от 12 деца, като пет от тях са напълно адаптирани, спят на обед и остават целодневно на ясла. През следващата седмица се очаква още четирима малчугани да се присъединят към групата, а в началото на септември втората новооткрита група ще приеме първите си възпитаници в пристройката.

Приемаме децата поетапно, тъй като възрастовата граница в ДЯ №7 „Роза“ е от 6 месеца до 3 години, а това изисква внимателна и последователна адаптация, за да свикнат с новата среда, възпитателите, както и с режима на всички занимания и игри, посочи още директорът на яслата.

Строителството на новата сграда на ДЯ №7 „Роза“ бе завършено в края на пролетта и през юни бяха обявени за кандидатстване 50 места, което е пълният капацитет за двете новооткрити яслени групи. Пристройката е изградена според най-новите нормативни изисквания за здравословна среда и нормално физическо и психическо развитие на децата. Сградата представлява двуетажна пристройка е с разгъната застроена площ от 640 кв. метра. Всеки от етажите разполага с входно фоайе за родителите, приемно помещение за децата, малък кухненски разливочен бокс и просторно помещение за сън и дневни занимания с квадратура от 110 кв. м за всяка група. Двата етажа са свързани със стълбище и асансьор, както и елеватори за разнос на храната в отделните групи. В пристройката има още кабинет за медицинския персонал, за обслужващия персонал, както и помещение за изолиране на болни деца до прибирането им от родител.

Проектът на новата пристройката е изцяло съобразен с актуалните изисквания за достъпна среда – изграден е подходящ подход към сградата, има и асансьор с възможност за придвижване на хора с увреждания. Сградата е оборудвана със сенници, помещенията са просторни, в светли и свежи цветове. Обособени са зелени пространства в двора, в това число две нови детски площадки за игра на открито на новоприетите деца. Проектът бе реализиран по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. на Министерството на образованието и науката. Общата му стойност е 2,8 млн. лв., като безвъзмездното финансиране е в размер на 600 000 лв.

