Две музикални събития в Хасково днес 

От 16,00 часа конкурсната част на „Талантите на Хасково“ в двора на РИМ Хасково.

На 5 юни от 12,00 часа ще бъде награждаването на победителите и дискотека за всички с DJ Pedro- Пешков.

#ТалантитеНаХасково – конкурсът, който ще докаже, че #ХасковоМоже

Дни на Аспарух Лешников Хасково 2022

Днес от 18,00 часа Юбилеен концерт на Вокална група „Лотос бял“ по повод 20 години от основаване на групата и 75 години на нейния художествен ръководител Стефан Милев, залата на ОНЧ „Заря-1858” Хасково.

Вход свободен.