Драгомир Драганов: Със съвместни усилия ще продължим да бъдем близо до съгражданите си

С тържествен концерт с участието на народната певица Михаела Костуркова Две могили отбеляза 56 години от обявяването си за град. Събитието се проведе тази вечер на площад „Филип Тотю“ пред Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1919“. Сред официалните гости на събитието беше и областният управител на Русе Драгомир Драганов. „Днес с гордост можем да кажем, че град Две могили и съседните населени места са дом не само на забележителна история и културно наследство, но и на трудолюбиви, талантливи и добросърдечни хора“, каза в обръщението си Драганов към местните жители. Той посочи, че много важна роля за развитието на всяко населеномясто има и местната власт. „Стабилната местна власт означава предвидимост и последователност, което от своя страна е гарант за доверие между институции и граждани, а също и основа за дългосрочно планиране. Стабилността обаче не е даденост. Тя се изгражда с прозрачност, диалог и партньорство, защото когато хората усетят, че техният глас е чут и че решенията се вземат в интерес на общността, тогава действително се постига тази успешна „симбиоза“ между управляващите и гражданите“, допълни Драганов. Той бе категоричен, както до сега Областната администрация в крайдунавския град ще продължи да бъде отворена за диалог и взаимодействие с всяка Общинска администрация. „Със съвместни усилия ще продължим да работим за устойчив темп на развитие на региона и ще бъдем близо до съгражданите си, като откликваме на техните проблеми. Убеден съм, че по този начин ще оправдаем очакванията на жителите на Две могили за европейско развитие, по-добър и по-достоен живот“, сподели областният управител Драганов.

„През последните десетилетия нашият град премина през различни периоди – на растеж и трудности, на промени и нови възможности. Но едно нещо остава неизменно – духът на хората от Две могили – трудолюбив, упорит, с чувство за принадлежност и отговорност към бъдещето“, каза от своя страна Мариета Петрова, като благодари на всички, допринасящи за развитието на населените места от общината. „Нека заедно продължим да градим Две могили като място на достоен живот, на традиции и новаторство, на уважение към миналото и вяра в бъдещето“, сподели още тя.

Началото на тържествата бе дадено с отслужване на тържествена литургия за здраве и благоденствие от отец Драгомир от Русенската света митрополия. На събитието присъства и районният мюфтия Юджел Хайредин, който пожела на гражданите на Две могили здраве, щастие, благоденствие, късмет и вяра в по-добро бъдеще. „Убеден съм, че населените места от община Две могили ще продължат да се развиват успешно. Нека сме заедно в трудности, но и в добрите моменти от ежедневието“, каза мюфтията. Посмъртно със званието „Почетен гражданин“ на Две могили бе удостоен бившият кмет Божидар Борисов.

Гости на празника бяха още народните представители Николай Братованов и Златан Златанов, регионалният отговорник на ПП ГЕРБ Пламен Нунев, директорите на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението комисар Светослав Войчев, на Регионалната инспекция по околната среда и водите Дауд Ибрям, както и на Информационно обслужване Иван Трифонов, представители на редица други държавни институции, а също и кметът на Борово Валентин Панайотов и заместник-кметът на Ценово Цветомир Петров.

В неделя се предвижда и турнир по народни борби. Началото ще бъде дадено в 09.00 часа на градския стадион.

Припомняме, че на 29 август 1969 година, с указ на Президиума на Народното събрание, Две могили получава статут на град – признание за развитието, икономическото значение и обществената активност на местната общност. Това е момент, който поставя началото на нов етап в историята ни – на стремеж към модернизация, културно обогатяване и по-добър живот за хората тук.

Facebook

Twitter



Shares