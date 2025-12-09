Две инициативи на Община Русе отличени с национални награди за подкрепа на семействата

Община Русе получи национално признание, след като две нейни инициативи в подкрепа на семейства с малки деца бяха отличени в конкурса „Добри практики“ на Института по публична администрация за 2025 г.

Програмата „Академия за родители“ бе класирана на трето място, а Екипът по ранно детско развитие към общината получи приза за „добра практика“ заради своя структурен и устойчив подход в модернизирането на грижата за най-малките.

„Академия за родители към Община Русе“ заслужи третото място сред кандидатури на общини от цялата страна заради значимия принос на програмата в подкрепа на бъдещи и настоящи родители на деца до 3-годишна възраст. Инициативата се реализира в периода 2024–2025 г. и включва провеждането на „Общинско училище за родители“, организирано в партньорство с УМБАЛ „Канев“ и УМБАЛ „Медика“. Месечните безплатни срещи с водещи експерти – акушер-гинеколози, неонатолози, педиатри, консултанти по кърмене, акушерки и специалисти по ранно детско развитие – предоставят достъпни и научно обосновани знания. По време на лекциите се обсъждат теми, свързани с бременност, раждане, кърмене, физическо и психическо развитие на децата, както и утвърдените подходи на Световната здравна организация. Предварително обявените теми и графици улесняват родителите, а програмата допринася за насърчаване на здравето и предоставяне на навременна и комплексна подкрепа от специалисти.

Екипът по ранно детско развитие към Община Русе е отличен в категорията „добра практика“ за последователната трансформация на модела на грижа в детските ясли. Процесът стартира през 2021 г. с поетапно обучение на персонала в детските ясли – директори, медицински сестри, педагози и детегледачи – в областта на ранното детско развитие. Обученията се провеждат от Сдружение „Рефлективно учене – България“. Община Русе предприе действия, които изпревариха предстоящите промени в „Наредба № 26″ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни. През 2024 г. към щатния състав на детските ясли бяха назначени специалисти по ранно детско развитие – кинезитерапевт, ерготерапевт, логопед, психолог и социален педагог.

Само година по-късно резултатите са видими – отчита се повишено доверие от страна на родителите, по-тясно сътрудничество между семейства и персонал, засилен интерес към тематични онлайн събития, по-чести консултации при въпроси, свързани с развитието на детето, и активна работа на екипа със специалисти от детските ясли и директорите за подобряване на качеството на грижата.

