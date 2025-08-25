Две Африкански лунни пеперуди се излюпиха в Природонаучния музей в Пловдив

Природният спектакъл в зала „Тропик“ може да бъде видян само в рамите на няколко дни

Регионалният природонаучен музей – Пловдив кани своите посетители да станат свидетели на едно от най-завладяващите чудеса на природата. В Зала „Тропик“ се излюпиха две Африкански лунни пеперуди (Argema mimosae) – рядък и изключително красив вид, който впечатлява с величието си.

С крила, достигащи впечатлителни размери, дълги елегантни израстъци и сияйни „лунни“ петна, тези пеперуди изглеждат като създания от приказен свят. Те произхождат от тропическа Африка и живеят само няколко дни – кратък, но възхитителен миг, в който цялото им съществуване е отдадено на продължението на живота.

Африканските лунни пеперуди могат да бъдат наблюдавани само в следващите дни в специално създадената среда на Зала „Тропик“– оранжерия, пресъздаваща топлината, влажността и екзотиката на техния естествен дом.

Екипът на музея кани всички любители на природата, фотографи и семейства да се потопят в този неповторим спектакъл на живота и красотата.

Не пропускайте магията – тя ще трае само няколко дни!

Африканските лунни пеперуди (Argema mimosae) са уникални с няколко основни характеристики:

Кратък живот без хранене: Едно от най-отличителните им свойства е, че като възрастни пеперуди те не се хранят. Нямат функциониращи устни части (хоботче). Целият им живот, който трае само няколко дни (около 3-10 дни), е посветен на чифтосването и снасянето на яйца.

Дълги „опашки“: Те се отличават със своите изключително дълги израстъци на задните крила, които приличат на опашки. Тези „опашки“ не само допринасят за елегантния им външен вид, но служат и като защитен механизъм срещу хищници, особено прилепите. Проучванията показват, че тези опашки отклоняват ултразвуковите сигнали на прилепите, което им дава значително предимство за оцеляване.

Внушителен размер: Африканската лунна пеперуда е сред най-големите нощни пеперуди в света. Размахът на крилата ѝ може да достигне 10-12 см, а общата дължина от главата до края на опашките – 12-14 см.

Сребристи пашкули: Техните пашкули са също уникални. Те са сребристи на цвят и имат малки дупки, което вероятно спомага за циркулацията на въздух вътре.

Естествена красота и камуфлаж: Крилата им са с изумруденозелен цвят с жълти и червени петна, наподобяващи очи. Цялостната окраска и форма на крилете им създава впечатление за листо, което им осигурява отличен камуфлаж в естествената им среда.

