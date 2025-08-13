Двама ученици от ПМГ Силистра в топ 10 на най-голямото Световно първенство по ИТ

Приключи световния шампионат за Microsoft Office Specialist (MOS) за 2025 г.

Финалът на Световното първенство по Информационни технологии се проведе в Орландо, Флорида, от 27 – 30 юли. До него достигнаха над 250 участници на възраст от 13 до 22 години от 100 държави, те трябваше да докажат превъзходните си умения в Microsoft Word, Excel и PowerPoint. България участва с пълен отбор от 6 състезатели (по един от София и Стара Загора), като четирима от отбора са възпитаници на ПМГ Силистра – Георги Георгиев, Илина Илиева, Петър Петров и Мартин Здравков. Координатор за Република България и ръководител на българската делегация е доц. д-р Николай Нетов – завеждащ катедра в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. След крайното класиране трима представители на българския отбор влязоха в топ 10 (2 десети места и 1 осмо).

Двама от възпитаниците на ПМГ записаха имената си сред най-добрите в света – Мартин Здравков от 11.в клас с престижното 8-то място в категорията Microsoft PowerPoint 2019 и Георги Георгиев от 10.а клас, който зае 10-то място в категорията Microsoft Word 2019.

По регламент шампионатът се състои от два етапа – първият етап е изпълнение на практически задачи за 40 минути, а във втория етап състезателите изработват проект в рамките на 60 минути, в който да изследват конкретна тема, зададена от реален клиент на Microsoft, свързана с обществения живот, да формулират мнение и да представят своите заключения и изследвания. За успешното изпълнение на задачите са необходими освен изключително високи технически умения, креативност и свободно владеене на английски език.

Четиримата силистренски гимназисти получават право за участие в международния шампионат след отлично представяне на националния кръг през април 2025 година. Но този успех нямаше да бъде факт без упоритата подготовка на учениците и без усилията на инж. Искра Николова – преподавател по ИТ в ПМГ „Св. Кл. Охридски“. Участниците от Силистра получиха поздравления от ръководството на Гимназията в лицето на г-жа Мария Иванова. Всички те изказват огромна благодарност за финансова подкрепа на кмета на община Силистра – Александър Сабанов, на Общинския съвет на общ. Силистра и на инж. Никола Митиков, управител на ЗММ „Стомана“.

*ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра

