Два състава от ЦПЛР – Детски комплекс – Сливен се завърнаха с отличия от международен фестивал на изкуствата в Албания

Два състава от ЦПЛР – Детски комплекс – Сливен се завърнаха с отличия от международен фестивал на изкуствата в Дуръс, Албания.

В последните дни на август в Дуръс, вторият по големина и най-стар град в Албания, се състоя фолклорния фестивал International Competition and Festival of Arts „Summer star of Durres“.

Модерен балет „Грация“ стана лауреат на I награда, а Камерният състав на Детски хор „Дружна песен“ към Детски комплекс беше отличен с III награда от конкурса.

Дипломи за отличия във Международния конкурс и Фестивал на изкуствата „Летни звезди на Дурас“ получиха и ръководителите на съставите Пепа Коджабашева – Диригент на Детския хор, Валентина Недева – ръководител на балет „Грация“ и Юлия Кирова – хореограф на Модерния балет.

„Участието в международния конкурс и фестивал „Летните звезди на Дуръс“ ни даде възможност не само да се изявим на сцената пред международното жури и публика, но и да разгледаме историческите и културните паметници, като римския амфитеатър и бани, древния акведукт и 500-годишната джамия Фатиха. Благодарим за невероятната организация и прекрасното отношение на директора на фестивала“, каза Валентина Недева.

В Международния конкурс и фестивал на изкуствата в Дуръс учасват солисти, ансамбли и групи от млади изпълнители от различни страни по света, разпределени в 8 възрастови групи.

Facebook

Twitter



Shares