Два български романа, номинирани за награди „Перото“, ще бъдат представени в Стара Загора на 3 октомври 2025 г.

Два от романите, номинирани в дългия списък на наградите „Перото“ 2025, които бяха обявени вчера, ще бъдат представени този петък (3 октомври) в Стара Загора в рамките на Фестивал за литература Post Scriptum.

Става дума за „Ти, подобие мое“ на Радослав Бимбалов и „Болката идва по-късно“ на Антония Апостолова.

Радослав Бимбалов е творчески директор и съосновател на рекламна агенция. Първата си книга публикува на 25 години. След нея си дава време да „се учи да пише и да опознава хората“. 23 години по-късно издава сборника „Млък“, после идва „Екстазис“, а през 2024 излиза антиутопичният роман „Ти, подобие мое“.

На 3 октомври 2025 г. (петък) от 18.30 ч. той ще бъде представен от Евгени Черепов, а старозагорските читатели ще могат да се срещнат с автора – Радослав Бимбалов в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и да зададат своите въпроси или да споделят своите мисли.

Антония Апостолова е редакторка и рецензент на художествена литература, както и литературна журналистка за медии като „Литературен вестник“, „Портал Култура“ и „Тоест“. Създателка е на сайта „Литературни разговори“. „Болката идва по-късно“ е четвъртата ѝ книга. Тази мащабна и провокативна семейна сага предизвика възторжени отзиви в медиите и социалните мрежи веднага след излизането си, а Димитър Камбуров заяви: „След „Тютюн“, българската литература най-после си има нов световен семеен роман. Един шедьовър“.

На 3 октомври (петък) от 19.30 ч. той ще бъде представен в разговор между Антония Апостолова и Еми Барух („За евреите и други демони“), в който ще се кръстоса написаното от двете, за да изградим заедно един по-цялостен свят. Мястото е Регионална библиотека „Захарий Княжески“.

Двете срещи са били планирани на открито, но поради дъждовната прогноза ще се състоят в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, информират организаторите.

Срещите се провеждат в рамките на първото издание на Фестивал за литература Post Scriptum. Цялата програма на фестивала е достъпна тук.

Фестивалът за литература Post Scriptum се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на Община Стара Загора по процедура BG-RRP-11.021 на инструмента NextGenerationEU и се организира от Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора.

