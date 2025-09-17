„Духовни маршрути в Пловдив“ канят тази събота на пътешествие из Националните есенни изложби – „Частица от река“

Издателство „Летера“ кани пловдивчани и гости на града по стъпките на третия маршрут (от общо 4), част от есенния етап на проекта „Духовни маршрути в Пловдив 2025“.

Маршрутите са посветени на литературата, архитектурата, киното, театъра и изобразителното изкуство в Пловдив и се провеждат в четири поредни съботи през месец септември. Проектът „Духовни маршрути в Пловдив 2025“ се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Маршрутът тази събота – 20.09.2025 г., е посветен на Националните есенни изложби 2025 г. „Частица от река“. Сборният пункт в 11.00 часа е в двора на Балабановата къща в Стария град.

Водач ще бъде кураторът на изложбите Весела Ножарова – изкуствовед, куратор и автор. Завършила е история на изкуството в Националната художествена академия. Работила е в редица галерии и културни институции. Била е куратор на българското участие във Венецианското биенале и асистент-куратор на Архитектурното биенале. Авторка е на книгата „Въведение в българското съвременно изкуство 1982–2015“.

Изложбата „Частици от река“ разглежда връз­ките между изкуството и мястото чрез диалога между творчеството на Георги Божилов-Слона, Стария град на Пловдив и произведенията на 14 съвременни български художници.

В основата на концепцията стои фантазия, коят­о поставя легендарната група на пловдивските художници, с техния пъстър, бохемски начин на живот, на фона на черно-бялото социалистическо битие.

В средата на 60-те години на ХХ век това цветно художническо общество е като животворна река, извираща от върха на Небет тепе, течаща по старите каменни калдъръми, минаваща през красивите дворове, влизаща от къща в къща.

Входът е свободен!

