„Духовни маршрути в Пловдив 2025“ стартират тази събота с пътешествие из Филипопол от XIX век

В четири поредни съботи през месец септември издателство „Летера“ ще поведе пловдивчани и гости на града по стъпките на четири нови маршрута, част от втория етап на проекта „Духовни маршрути в Пловдив 2025“. Те са посветени на литературата, архитектурата, киното, театъра и изобразителното изкуство. Първият от тях е тази събота – 06.09.2025 г., от 9:30 ч., със сборен пункт – градинката на Седмия хълм.

Маршрутът е озаглавен „Филипопол – столицата на Източна Румелия. Култура, литература и архитектура“, водачи ще са доц. д-р Младен Влашки и Теодор Караколев.

Младен Влашки е доктор по сравнително литературознание и по философия. Той е университетски преподавател, литературен историк, критик и журналист. От април 2018 г. е лектор по български език, литература и култура в Славянския семинар на Университета във Фрайбург.

Теодор Караколев е историк на изкуството с магистърска степен от Нов български университет, изучава периода между двете световни войни. Занимава се с проучвания и популяризиране на архитектурата и изкуството във фондация „Български архитектурен модернизъм“, както и с журналистика в сферата на културата в пловдивски и национални медии.

В края на XIX век Пловдив се превръща в истинска столица на българския дух. Тук кипи културен, просветен и литературен живот. В този период градът е административен център на Източна Румелия, но още повече – средище на новото българско самочувствие. Недалеч от зеленината на Градската градина се издигат символите на различните вероизповедания – църква, джамия и синагога, а до тях – светски сгради като печатницата на Христо Г. Данов, зданието на Областното събрание (някогашен хамам), Австро-Унгарското консулство и новопостроената Първа мъжка гимназия.

По улиците се разминават едни от най-значимите личности в новата ни литература – Иван Вазов, Захарий Стоянов, Петко Славейков, Константин Величков. Домовете на Найден Геров, Йоаким Груев и други будители пазят духа на епохата. Маршрутът проследява именно времето, когато Пловдив не просто изглежда като европейски град, а звучи като столица на българската култура.

Проектът „Духовни маршрути в Пловдив 2025“ се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Входът е свободен!

