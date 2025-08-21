„Духовни маршрути в Пловдив 2025“ кани на четири културни пътешествия през септември

Издателство „Летера“ кани пловдивчани и гости на града да се включат във втория етап на проекта „Духовни маршрути в Пловдив 2025“. Той ще проведе в четири поредни съботи на месец септември и ще представи четири нови маршрута, посветени на литературата, архитектурата, киното, театъра и изобразителното изкуство.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2025 година.

Входът е свободен!

Маршрут: Филипопол – столицата на Източна Румелия. Култура, литература и архитектура

06.09.2025 г., събота, 9:30 ч.

Сборен пункт: градинката на Седмия хълм

Водачи: доц. д-р Младен Влашки и Теодор Караколев

Младен Влашки е доктор по сравнително литературознание и по философия. Той е университетски преподавател, литературен историк, критик и журналист. От април 2018 г. е лектор по български език, литература и култура в Славянския семинар на Университета във Фрайбург.

Теодор Караколев е историк на изкуството с магистърска степен от Нов български университет, изучава периода между двете световни войни. Занимава се с проучвания и популяризиране на архитектурата и изкуството във фондация „Български архитектурен модернизъм“, както и с журналистика в сферата на културата в пловдивски и национални медии.

В края на XIX век Пловдив се превръща в истинска столица на българския дух. Тук кипи културен, просветен и литературен живот. В този период градът е административен център на Източна Румелия, но още повече – средище на новото българско самочувствие. Недалеч от зеленината на Градската градина се издигат символите на различните вероизповедания – църква, джамия и синагога, а до тях – светски сгради като печатницата на Христо Г. Данов, зданието на Областното събрание (някогашен хамам), Австро-Унгарското консулство и новопостроената Първа мъжка гимназия.

По улиците се разминават едни от най-значимите личности в новата ни литература – Иван Вазов, Захарий Стоянов, Петко Славейков, Константин Величков. Домовете на Найден Геров, Йоаким Груев и други будители пазят духа на епохата. Маршрутът проследява именно времето, когато Пловдив не просто изглежда като европейски град, а звучи като столица на българската култура.

Маршрут: Пловдив и театъра

13.09.2025 г., събота, 10:00 ч.

Сборен пункт: под слънчевия часовник на Джумаята

Водач: Петър Тосков

Петър Тосков завършва НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в класа на проф. Димитрина Гюрова. Има над 100 роли в театъра и киното, между които Орландо в „Както ви харесва“ от Уилям Шекспир, Естрагон във „В очакване на Годо“ от Самюел Бекет и др. Има авторски спектакъл „Тоскография“, представян нееднократно с голям успех.

Докато в Европа театри издигат крале и лордове, в Пловдив първият театър е рожба на гражданска мечта. През 1881 г. работници от Дановата печатница поставят първите представления и така поставят основите на българския професионален театър. Градът става първият в страната със собствена театрална сграда и трупа.

Драматичен театър – Пловдив днес е водещ национален културен институт със значими постижения в страната и чужбина. Маршрутът отвежда участниците в дълбините на театралната история – през архивите и музея, до живия, дишащ пулс на съвременните постановки, събития и проекти. Това е разказ не само за изкуството, но и за духа на едно общество, което вярва в силата на сцената.

Маршрут: Национални есенни изложби 2025 г.

Частица от река

20.09.2025 г., събота, 11:00 ч.

Сборен пункт: в двора на Балабановата къща в Стария град

Водач: Весела Ножарова

Весела Ножарова е изкуствовед, куратор и автор. Завършва история на изкуството в Националната художествена академия. Работи в редица галерии и културни институции. Била е кураторка на българското участие във Венецианското биенале и асистент-кураторка на Архитектурното биенале. Авторка е на книгата „Въведение в българското съвременно изкуство 1982–2015“

Изложбата „Частици от река“ разглежда връзките между изкуството и мястото чрез диалога между творчеството на Георги Божилов-Слона, Стария град на Пловдив и произведенията на 14 съвременни български художници.

В основата на концепцията стои фантазия, която поставя легендарната група на пловдивските художници, с техния пъстър, бохемски начин на живот, на фона на черно-бялото социалистическо битие.

В средата на 60-те години на ХХ век това цветно художническо общество е като животворна река, извираща от върха на Небет тепе, течаща по старите каменни калдъръми, минаваща през красивите дворове, влизаща от къща в къща.

Маршрут: Пловдив и киното

27.09.2025 г., събота, 17:00 ч.

Сборен пункт: площад „Стефан Стамболов“ пред сградата на Общината

Водачи: доц. д-р Младен Влашки и Теодор Караколев

Пловдив неведнъж е играл главна роля – не само в историята, но и на киноекрана. Още от златните години на българското кино, градът е бил естествена сцена за драматични сюжети, исторически разкази и международни продукции. Кино „Балкан“, „Република“ („Пикадили“) и „Ботев“ („Екселсиор“) са емблематични пловдивски салони, в които поколения зрители са се срещали с магията на седмото изкуство.

Маршрутът преминава по улиците и дворчетата на Стария град – любим декор за режисьори от България, Европа, Холивуд и дори Боливуд. Улица „Съборна“, къщите „Хиндлиян“ и „Недкович“, Хисар Капия и околните калдъръмени улички са били снимачна площадка на десетки ленти.

Facebook

Twitter



Shares