Духова музика и пърформанс за откриването на втората учебна година на Театрален колеж „Любен Гройс“

С много емоция и артистичен заряд беше открита втората учебна година на Театрален колеж „Любен Гройс“ в Бургас.

Събитието започна със специален музикален поздрав от духовия оркестър на НУМСИ „Панчо Владигеров“, който създаде празнична атмосфера и даде тон на вдъхновяващото начало.

Приветствия към преподавателите и студентите отправиха заместник-кметовете на Община Бургас – Диана Саватева, „Култура и вероизповедания“ и Михаил Ненов,“Образование, здравеопазване и социални дейности“. Те изразиха своята подкрепа към младите таланти и подчертаха значението на Бургас като нов културно-образователен център, в който театърът, музиката и изкуството се срещат край морето.

Вдъхновение и увереност на бъдещите актьори вдъхнаха зам.-ректорът на колежа Михаил Михайлов и преподавателят и актьор Георг Киряков.

„Ако тренираш таланта, който мислиш, че имаш, ще го развиеш.“

С този остроумен цитат на Гьоте българският актьор Димитър Маринов насърчи студентите да следват мечтите си, да вярват в труда и постоянството и да покоряват своя „звезден небосклон“.

От тази учебна година харизматичният актьор, номиниран за „Оскар“, и режисьорката с богат опит и признание Лилия Абаджиева ще водят новите класове.

Финалът на събитието бе също толкова вдъхновяващ – второкурсниците и новите възпитаници се включиха в артистичен пърформанс, озаглавен „Деликатно балансиране на клечка“ на унгарския хореограф и интердисциплинарен артист Давид Шомло.

Представлението е част от Международния фестивал за съвременни изкуства „Вода“.

Сред официалните гости на откриването на учебната година на ТК“ Любен Гройс“ бяха директорът на НУМСИ „Панчо Владигеров“ Димитър Маджаров и изп.директор на Фондация“ Бургас 2032″ Руска Бояджиева.

