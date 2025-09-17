Дует „Шик“ идват в Пловдив за големия фестивал „Изкуство без граници и възраст“

На 28 септември /неделя/ от 16:00 часа, Пловдив отново ще бъде сцена на едно от най-цветните и вдъхновяващи събития за годината – фестивалът „Изкуство без граници и възраст“, който ще събере на едно място музика, танци, конкурси и много усмивки.

Събитието е кулминацията на третото издание на проекта „60+“, а специалните гости тази година са обичаният дует „Шик“ – Красимир и Виолета Гюлмезови.

Фестивалът ще превърне парк „Лаута“ в истинска арена на радостта и вдъхновението. Програмата предвижда не само концертни изпълнения, но и редица забавления за всички поколения – конкурси, състезания, награди и приятни изненади. Посетителите ще могат да се насладят на празничната атмосфера в уютна обстановка, като са предвидени и места за сядане, за да могат всички удобно да наблюдават програмата.

Дует „Шик“ ще зарадват пловдивчани и гости на града със златни хитове и любими песни, които вече десетилетия са част от музикалната съкровищница на България. Заедно с тях на сцената ще се качат и участниците от клубовете, включени в програмата „60+“ – пенсионерски клубове, Съюзът на слепите, Съюзът на глухите и Съюзът на инвалидите. Те ще представят специално подготвени изпълнения, сред които песни, танци и сценични интерпретации, с които ще докажат, че творчеството няма възрастови граници.

Проектът „60+“, реализиран от Националното сдружение за единство и партньорство, се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година. „Изкуство без граници и възраст“ е повече от фестивал – това е празник на духа и на творческата енергия, която обединява хората, независимо от тяхната възраст. За трета поредна година той доказва, че възрастните хора могат да бъдат активни, вдъхновени и пълни с живот, когато им се даде възможност да изразят таланта си и да се включат в културния живот на града.

С присъствието на дует „Шик“ фестивалът обещава да се превърне в незабравим празник за всички поколения. Организаторите канят жителите и гостите на Пловдив да дойдат в парк „Лаута“- Пловдив, на 28 септември /неделя/ от 16:00 часа, за да споделят заедно радостта от изкуството, песните, танците и срещата между поколенията.

Входът е свободен!

