DS Magnifique открива нова възможност за децата на Пловдив – балет след градина и училище с осигурен транспорт

Танцово студио DS Magnifique стартира нова програма, създадена специално за улеснение на родителите и вдъхновение за децата – балет след градина и училище с осигурен транспорт.

Идеята на инициативата е да направи класическия балет достъпен за всяко дете, като съчетава удобството на родителите с възможността малките ученици да се потопят в света на изкуството още от най-ранна възраст.

Новата локация на уроците е Частно начално училище „Хауърд Гарднър“, а първите занимания започват на 4 ноември от 16:00 ч.

„Много родители искат децата им да се занимават с изкуство, но често логистиката и часовете са пречка. С новата ни програма осигуряваме сигурен транспорт и гъвкаво време след градина и училище – за да може всяко дете да има своя шанс да открие магията на балета“, споделя Нора Маршаха, преподавател и художествен ръководител в DS Magnifique.

Предварителна среща с родителите и децата – „Малки стъпки към изкуството“

Преди старта на редовните занятия DS Magnifique организира специално безплатно събитие – „Малки стъпки към изкуството“, което ще се проведе на 25 октомври от 10:00 ч. в ЧНУ „Хауърд Гарднър“.

Програмата включва:

* открит урок и демонстрации;

* мини концерт на младите таланти на студиото;

* презентация на програмата „Балет след градина и училище“;

* специални предложения за записване и подаръци.

Събитието е с вход свободен и е чудесна възможност родителите да се запознаят с преподавателите и атмосферата на студиото, а децата – да направят първите си стъпки на сцената.

Събитие: „Малки стъпки към изкуството“ – 25 октомври, 10:00 ч.

