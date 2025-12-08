Дружеството на пловдивските художници открива Годишната си обща изложба и награждава изявени творци

Всяка година в навечерието на светлите Коледни празници, Дружество на пловдивските художници (ДПХ) традиционно представя своята най-голяма проява – Годишната обща изложба „Живопис, графика, скулптура и N- форми“.

С тази мащабна експозиция се прави своеобразна равносметка на творческите постижения през изминаващата година и се отбелязват успехите на изявени членове, демонстрирали ярко присъствие в културния живот на дружеството.

Публиката и тази година ще има възможност да се срещне с най-новите творби на пловдивските майстори от сферата на живописта, графиката, скулптурата и N-формите. Изложбата е поле за изява, на което си дават среща творци от различни поколения, познати и непознати за широката общественост. Всеки автор участва със своето уникално присъствие, оригинално намерение и лични достижения. В общия пламък на любовта към изкуството горят приемствеността и традицията, съчетани с новаторство и авторска автентичност. В рамките на тази годишна среща, художниците не само показват себе си, но и намират съмишленици, нови публики и допринасят за културния растеж на града вече десетилетия наред.

Годишната изложба на ДПХ се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града.

Официалното откриване на Годишната обща изложба на ДПХ ще се състои на 10 декември 2025 г. от 18:00 ч. в Зала „2019“ към Градска художествена галерия – Пловдив, на ул. „Гладстон“ 32. Творбите, включени в тазгодишната експозиция, ще бъдат отпечатани в специален каталог. Най-вълнуващият момент по време на откриването е церемонията по награждаване. Петчленно жури всяка година определя носителите на Годишните награди на ДПХ в разделите: Живопис, Графика/Рисунка, Скулптура и Млад автор. Наградите са парични, като удостоените и номинираните получават и грамота.

По традиция, един от творците ще бъде отличен с Наградата на Кмета на Пловдив за най-добро цялостно представяне – отличие, което се връчва от 2016 година насам.

По време на откриването на Годишната изложба ще се състои и още едно значимо събитие: Церемонията по удостояване на художника Матей Матеев с високото отличие „Почетен гражданин на Пловдив“. Решението за това беше гласувано с пълно единодушие на последното заседание на Общински съвет – Пловдив.

„Със своята художествена зрелост, морална устойчивост, обществен ангажимент и въздействие върху поколения млади творци, Матей Матеев се явява ярък символ на град Пловдив като град на творчеството, паметта и духовното търсене“, се посочва в част от мотивите за голямото признание.

Отличието „Почетен гражданин на Пловдив“ ще бъде връчено на Матей Матеев от кмета Костадин Димитров и председателя на Общински съвет – Пловдив – Атанас Узунов.

Церемонията включва удостояване с Почетния знак с герба на Пловдив, лента, символизираща знамето на града, както и Удостоверение. Носителят се вписва в Почетната книга на Община Пловдив.

Ръководството на ДПХ и на община Пловдив отправят покана към гражданите и гостите на града да се присъединят и да споделят този празник на изкуството.

Изложбата е с вход свободен и може да бъде разгледана до 13 януари 2026 г.

Facebook

Twitter



Shares