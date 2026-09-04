Древното изкуство на мозайките оживява в нова образователна програма в Пловдив

„Mosaic Code – Кодът на мозайките“ с шест безплатни работилници за малки и големи

Народно читалище „Проф. Кирил Дженев-2018“ Пловдив и Фондация „Споделени наследства“ представят образователната програма „Mosaic Code – Кодът на мозайките“ – инициатива, която поставя древното мозаечно изкуство в съвременен образователен и творчески контекст.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на община Пловдив, програма „Култура“, и е част от Културния календар на града за 2026 година. Той има за цел да превърне културното наследство в достъпен, интерактивен и активен ресурс за учене, творчество и междугенерационен обмен.

Мозайката е много повече от декоративна форма. Геометричните композиции са изградени върху сложни принципи на последователност, симетрия, пропорция и цветова взаимовръзка. Същевременно те носят символни послания и свидетелстват за развитието на художествени традиции, свързващи различни културни пространства в Средиземноморието, Близкия изток и Европа.

Именно тази многопластовост на мозаечното изкуство е в основата на програмата „Mosaic Code – Кодът на мозайките“. Чрез практически занимания, творчески работилници и образователни срещи участниците ще имат възможност не само да се запознаят с художествените принципи на мозайката, но и сами да преминат през процеса на нейното създаване.

Програмата използва практически методи, които насърчават активното учене и личното участие. Работата с отделните елементи на мозайката развива концентрация, пространствено мислене, усет към детайла и естетическо възприятие, като едновременно с това създава възможности за самостоятелна работа и творчество.

Особено внимание е отделено и на социалните умения. Процесът на създаване на мозайка изисква търпение, постоянство, трудолюбие и отговорност, а работата върху общи композиции насърчава взаимодействието, сътрудничеството и чувството за принадлежност към общност.

В рамките на инициативата ще бъдат реализирани шест творчески работилници, предназначени за деца над 8 години, младежи и възрастни. Програмата е замислена като пространство за среща между различни поколения, в което културното наследство не е само предмет на изучаване, а се превръща в лично преживяване и повод за създаване.

Дати и час на провеждане:

25 септември 2026 г. – 18:30 ч.

2 октомври 2026 г. – 18:30 ч.

16 октомври 2026 г. – 18:30 ч.

30 октомври 2026 г. – 18:30 ч.

13 ноември 2026 г. – 18:30 ч.

20 ноември 2026 г. – 18:30 ч.

Участието във всички работилници е безплатно. Необходимо е предварително записване на телефон 0886 743 818, тъй като за всеки участник ще бъдат осигурени необходимите материали. Всички работилници ще се реализират в сградата на читалището.

С програмата „Mosaic Code – Кодът на мозайките“ организаторите поставят акцент върху възможността културното наследство да бъде не само съхранявано, но и преживявано, интерпретирано и предавано чрез съвременни образователни и творчески подходи.

Инициативата съчетава култура, образование и гражданска активност и създава пространство, в което знанието се превръща в творчество, а древните художествени принципи намират нов живот чрез съвременния човек.