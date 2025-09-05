петък, септември 5, 2025
Последни:
Региона

Драгомир_Драганов:Днес, когато сме изправени пред редица умишлено подклаждани разломи, трябва да осмислим девиза „Съединението прави силата“, а не просто да го четем и повтаряме

Редактор

„Съединението на Княжество България и Източна Румелия е една от най-светлите страници в нашата история. То е първата победа на модерна България в смутните времена, когато новата българска държава гради своето бъдеще, на което ние се радваме днес. Определено 6 септември 1885 година ще остане като урок по достойнство, воля и национално самочувствие“, каза областният управител на Русе Драгомир Драганов по случай предстоящото отбелязване на празника, което ще се проведе утре от 10.30 часа пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война. По традиция честването, организирано от Община Русе, ще започне с приемане на почетен караул от командира на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев. Слова ще бъдат произнесени от заместник областния управител Георги Георгиев и кмета Пенчо Милков. Ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на геройски загиналите в Сръбско-българската война и благодарствен молебен в чест на Съединението на България.

По думите на Драганов тази дата показа, че свободата не се подарява, а се отстоява с решимост и без реверанс пред чуждите интереси. „Това беше кауза и на Александър I Батенберг, който не се поколеба, въпреки рискът да загуби трона. Днес, когато сме изправени пред редица умишлено подклаждани разломи, вкопчени във власт и положение, често водени от дребни интереси, трябва да осмислим девиза „Съединението прави силата“, а не само да го четем и повтаряме. Разбирайки защо сме избрали тези думи и какво наистина означават те, ние преоткриваме действителната формула за устойчивост и просперитет – силата ни е в Съединението“, допълни още областният управител Драганов.

Интересно от мрежата

Вижте още

Списък на одобрените за финансиране проекти от Извънредната сесия на Програма „Култура“ на Община град Добрич

Редактор

Годишен отчет на Община Благоевград за 2024 година

Редактор

Добринищко лято 2025

Редактор

Pin It on Pinterest