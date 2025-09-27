Драгомир Драганов за Комитския събор: Нека на това събитие гледаме не просто като на празник, а и като на урок за любов към родината

За девета поредна година в Русенското село Червена вода се провежда единствения в страната Комитски събор, който припомня с исторически възстановки и демонстрации за подвига на местната чета от 1875 г.

Сред гостите на събитието по-рано днес бяха настоящият областен управител Драгомир Драганов и заместник-кметът на Община Русе Никола Лазаров. По думи на Драганов инициативи като днешната представляват жива памет за героите, които с храброст и саможертва са защитавали свободата и честта на България. „Всеки изстрел, всяка реплика и всеки жест на участниците в днешното събитие ни напомнят, че свободата, която имаме не е даденост, а плод на борба, на идеали и на вяра в бъдещето. Нека на това събитие гледаме не просто като на празник, а и като на урок – урок за любов към родината, за уважение към нашите предци и за отговорността, която носим ние пред идните поколения“, заяви Драганов и апелира днес отново да си спомним, че патриотизмът не е в думите, а в делата – в начина, по който пазим историята си жива и я предаваме на тези след нас. „Когато говорим за патриотизъм, често мислим за героите от миналото, за битките и за саможертвата, благодарение на които днес имаме своя държава, но истината е, че патриотизмът не принадлежи само на историята – той е нужен и днес, тук, в нашето ежедневие. Да бъдеш патриот в съвременния свят не означава непременно да носиш оръжие или да се изправяш на бойното поле. Патриотизмът днес е в грижата – за нашите семейства, за нашите градове и села, за нашата култура и език. Той е в усилието да пазим традициите си живи, но и да бъдем достойни граждани на модерна и просперираща Европа. Истинският патриотизъм не дели, а обединява. Той ни напомня, че всички сме част от една история, от един народ и от едно бъдеще. И колкото по-силни сме заедно, толкова по-устойчива и горда ще бъде България“, категоричен бе Драганов.

Припомняме, че инициативата стана силно разпознаваема по времето, когато областен управител на Русе бе Галин Григоров. Организатори на днешното мероприятие са Сдружение „Приказка за България”, ВМРО-Иван Михайлов, читалищата „Тома Кърджиев-1873” от село Червена вода и „Гоце Делчев-2009” от Русе, както и русенския клон на дружество „Традиция“.

От своя страна заместник-кметът Никола Лазаров посочи, че днес се честват не само 150 години от подвига на Червеноводската чета, но и на всеки дръзнал да се бори за свободата на родината, както и за нейното обединение и независимост. „Надявам се, че всеки един ще си тръгне от тук днес с още по-силно патриотично чувство и ще го предаде на много хора. Нека не само днес, но всеки ден бъдем горди българи и да не забравяме, че сме потомци на смел народ, който се е борил и нищо не е получавал на готово“, каза Лазаров.

На събитието присъстваха още Искрен Веселинов и Иво Пазарджиев. „Действително това беше обща мечта, Русе да има празник, който да зарежда с патриотизъм. Ние имаме своя принос в революционните борби. Русенският революционен комитет става водещ в Българя след разкриването на този в Ловеч, въпреки всички утежняващи обстоятелства. Сред тях са това, че в града се намира един от най-големите турски гарнизони, както и че Русе е заобиколен от турски селища. Тук в Червена вода се решава да се вдигне въстанието, което ще остане в историята като Старозагорско. Тук трябва да се съберат комитите от Русе и Червена вода и да потеглят към големите чети към Балкана и да се започна борба за освобождение на цялото отечество. Тук е имало турци и черкези. Българите са обаче така сплотени и единни в желанието си за свобода, че никой не предава заверата“, каза Искрен Веселинов. Той припомни и редица исторически факти, като призова всички да се замислят готови ли са да направят крачка назад в името на общобългарското дело. „Нека намерим в себе си основанията, които са водили нашите предци, защото именно те са създали днешната ни държава, живеейки с едно чувство – за народното дело и народната свобода“, заяви Искрен Веселинов. Той отбеляза и водещата роля реализирането на събитието на Цветелин Радулов от Сдружение „Приказка за България”. „Свободата, с която се раждаме и я приемаме като изконна и неизменна е онова нещо, на което никога човек не може да се насити и което е основополагащо, за да бъдем хора и тази свобода трябва да се пази и освен да се пази, трябва да се пази спомена за героите“, сподели Радулов.

На открито бе разположен музей с исторически оръжия, а също така се провеждаха уроци по стрелба с лък и пушка, както и конкурс за автентичен и обработен музикален и танцов фолклор с участници от цялата страна. В местния храм „Св. Архангел Михаил“ бе отслужена панихида в памет на загиналите герои от националноосвободителните борби, като бе възпроизведено и освещаването на знамето на Червеноводската чета. След това тържествено шествие премина по улиците на селото до паметника на четниците, където бяха поднесени венци. На стадиона гостите можеха да се потопят в атмосферата на традиционни обреди, обичаи, занаяти и кулинарни специалитети. Програмата включва исторически спектакъл и възстановка, открити музеи, базар на занаятите и традиционни ястия, стрелбище, ретро снимки с народни носии и униформи, както и павилиони с национални вкусове. Вечерта предстоят хоротека с певицата Валя и нестинарски изпълнения.

Тазгодишното издание на събора се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Култура“ на Община Русе, уточниха организаторите.

