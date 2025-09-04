четвъртък, септември 4, 2025
Последни:
Региона

Драгомир Драганов осъди остро нападениетонад директора на полицията в Русе

Редактор


След шокиращата новина за брутален побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров, областният управител Драгомир Драганов заяви, че това деяние е не само акт на насилие срещу един човек, но и посегателство върху реда и сигурността в нашето общество.

„Аз и колегите ми категорично осъждаме подобни прояви на агресия и заявяваме нашата непоколебима подкрепа към пострадалия и неговото семейство“, допълни Драганов. „Нашето общество няма да търпи такива действия. Призоваваме компетентните органи да предприемат всички необходими мерки за наказание на извършителите. Вярваме в правосъдната система и очакваме справедливост“, сподели още областният управител. Той каза също, че ситуацията се следи, като подробности ще бъдат дадени по-късно през деня по време на

изявление на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков в Русе. На брифинга, който ще се състои от 19.00 часа в университетска болница „Канев“, ще присъстват заместник областният управител Георги Георгиев и директорът на лечебното заведение Иван Иванов. Драганов посочи, че извършителите на това отвратително деяние, са вече известни.

Интересно от мрежата

Вижте още

Величествен спектакъл на „Набуко“ ще бъде последното събитие от „Опера на светилището“

Редактор

Въвежда се временна организация на движението във връзка с ремонта на бул. “Александър Стамболийски“

Редактор

Община Стара Загора работи активно в посока насърчаване на здравословното хранене сред подрастващите

Редактор

Pin It on Pinterest