Драгомир Драганов осъди остро нападениетонад директора на полицията в Русе



След шокиращата новина за брутален побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров, областният управител Драгомир Драганов заяви, че това деяние е не само акт на насилие срещу един човек, но и посегателство върху реда и сигурността в нашето общество.

„Аз и колегите ми категорично осъждаме подобни прояви на агресия и заявяваме нашата непоколебима подкрепа към пострадалия и неговото семейство“, допълни Драганов. „Нашето общество няма да търпи такива действия. Призоваваме компетентните органи да предприемат всички необходими мерки за наказание на извършителите. Вярваме в правосъдната система и очакваме справедливост“, сподели още областният управител. Той каза също, че ситуацията се следи, като подробности ще бъдат дадени по-късно през деня по време на



изявление на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков в Русе. На брифинга, който ще се състои от 19.00 часа в университетска болница „Канев“, ще присъстват заместник областният управител Георги Георгиев и директорът на лечебното заведение Иван Иванов. Драганов посочи, че извършителите на това отвратително деяние, са вече известни.

Facebook

Twitter



Shares