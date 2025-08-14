Драгомир Драганов: Никога не е била обсъждана продажба на използван от Русенския университет имот

Никога сградата, в която се обучават студенти от факултета по Обществено здраве и здравни грижи на Русенския университет „Ангел Кънчев“, намираща се на ул. „Александровска“, не е попадала в какъвто и да е списък за продажба на държавни имоти, заяви областният управител Драгомир Драганов.

„Никой няма полза от некоректни внушения и неистини, ако се следва общественият интерес. Напълно неприемливо е замесването на държавна институция в провокативни изказвания“, категоричен бе Драганов във връзка с разпространената информация по-рано днес от страна на пресцентъра на „Да, България“. Припомняме, че с Решение №695 от 19.08.2016 г. на Министерския съвет на Република България имотът на ул. „Александровска“ е предоставен безвъзмездно за управление на Русенския университет. Областният управител обясни, че продажба на този имот не може да бъде осъществена, тъй като той е публична държавна собственост. За да се осъществи продажба имотът трябва да промени статута си на частна държавна собственост, а това е възможно единствено и само с Решение на Министерския съвет. Такива намерения обаче никога не са обсъждани и не съществуват. Драганов поясни, че имотът не фигурира нито в индикативния списък на имоти – държавна собственост, нуждата от които е отпаднала, нито в Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, приета с Решение на Министерския съвет №289/08.05.2025 г.

Драганов информира още, че съответен имот може да бъде подаден като такъв с отпаднала необходимост единствено и само от ръководителя на ведомството, което го управлява. В конкретния случай това е ректорът на Русенския университет. „Всеки, който умишлено манипулира информацията, подкопава устоите на демокрацията. Днес това стана чрез прессъобщение на „Да, България“, което се позовава на некоректна информация. Такива действия разклащат вярата в институциите, подменят истината и ерозират доверието във всички легитимни институции“, допълни Драганов.

