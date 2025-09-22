Драгомир Драганов: Независимостта е политическият щит на държавата – гаранция, че решенията за нашето бъдеще се вземат тук – в София, Пловдив, Русе, Велико Търново, а не в чужди градове

Независимостта не е просто понятие от историята или политиката, а акт на дързост и достойнство, не само историческа дата, а призив да не допускаме никой да ни диктува пътя и да бъдем единни.

22 септември 1908 година е обет, че България ще остане част от свободния свят, от демократичната общност на народите, които не признават правото на силата, а силата на правото. Преди 107 години ние заявихме, че нямаме чужд господар и че съдбата ни е в собствените ни ръце“, с тези думи областният управител Драгомир Драганов се обръща към русенци по случай предстоящото отбелязване на 22 септември. „Независимостта е политическият щит на държавата – гаранция, че решенията за нашето бъдеще се вземат тук – в София, Пловдив, Русе, Велико Търново, а не в чужди градове. Историята ни учи, че когато един народ постигне независимост, пред него стои следващото велико изпитание – да опази демокрацията си. Днес наш дълг е да отстояваме независимостта и демокрацията, като бъдем народ, който не се прекланя пред чужда воля, но и не позволява собствената му свобода да бъде ограбена от безразличие. Независимостта ни дава силата да бъдем народ със собствен път, а демокрацията ни дава начина да изграждаме този път заедно – с гласовете, идеите и мечтите на всички българи“, допълни още Драганов. Предвижда се той да участва в тържествена церемония по отбелязване на 117-ата годишнина от обвяването на Независимостта. Събитието е организирано от Община Русе и ще се проведе от 11.00 часа пред Паметника на свободата в крайдунавския град.

Припомняме, че през 2008 година, когато настоящият областен управител Драгомир Драганов бе кмет на община Две могили, на гарата беше открита паметна плоча, която да свидетелства, че там е написан текстът на Манифеста за обявяване на българската независимост. В далечната 1908 г. на път за старата столица Велико Търново, царският влак престоява на гара Две могили, където министър-председателят Александър Малинов написва текста на Манифеста. Идеята за паметния знак е на Драгомир Драганов и младежката мрежа „Съхрани българското“.

Facebook

Twitter



Shares