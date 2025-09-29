Драгомир Драганов: Близо 8.5 млн. лв. са изплатени като обезщетения за имоти, отчуждени за изграждането на АМ „Русе – Велико Търново“

8 429 203 лева са изплатени от септември 2023 година насам като обезщетения на собственици, чиито имоти са отчуждени за изграждането на автомагистралата между Русе и Велико Търново, заяви областният управител Драгомир Драганов.

Изказването на Драганов идва на фона предстоящия утре информационен ден, посветен на проекта за изграждане на магистрала между двата града. Началото на събитието ще бъде дадено от заместник-министъра на транспорта и съобщенията Димитър Недялков в 10.30 в град Бяла и на инициативата ще присъстват държавни институции, строителния и надзорния екип, както и на Европейската комисия. Драганов поясни, че изплатените средства са по близо 1100 заявления, като част от тях обхващат и имоти, които са в съсобственост. „Всички постъпили при нас документи се обработват максимално бързо, ежеседмично заседава комисия, която проверява преписките и ако открием пропуски, то веднага се свързваме с хората, така че да им изплатим компенсациите във възможно най-кратки срокове“, каза областният управител. Той поясни, че с четирите решения на Министерския съвет са отчуждени общо 1992 имота, като определената от правителството стойност на обезщетение се равнява на 13 737 440 лева. На практика това означава, че към момента са изплатени малко над 61% от предвидените обезщетения. Най-много финансови средства в процентно отношение до момента са изплатени за одържавените имоти в землищата на селата Обретеник, Белцов, Стърмен, Полско Косово, Пейчинов и град Бяла – 1 424 792 лв. от общо 1 769 541 лв., което е около 81%. Там броят на отчуждените имоти е 582. В Ценово и Долна Студена са отчуждени 492 имота от страна на държавата. Платени са вече близо 77% от предвидените средства или 2 154 578 лв. от общо 2 808 355 лв. По последните две решения на Министерския съвет от тази година са изплатени 4 849 833 лв., като 3 590 988 лв. са отишли при вече бивши собственици на имоти в землищата на Мартен, Николово, Русе, Басарбово и Красен. Припомняме, че за общо 478 имота там са отделени 6 912 050 лв. Същевременно от посочените над 4.8 млн. лева 1 258 845 лв. са изплатени за имоти от землищата на Божичен, Иваново, Тръстеник, Две могили и Екзарх Йосиф. В тези 5 населени места са отчуждени 440 имота, а предвидената обща сума за там възлиза на 2 247 494 лв. Важно уточнение е, че от Областната администрация се изплащат средства само по подадените заявления от собственици на имоти. Документи се приемат в Центъра за административно обслужване на Областната администрация, намиращ се на пл. „Свобода“ 6 всеки делничен ден от 09.00 до 17.30 часа или по пощата чрез лицензиран пощенски оператор.

Трасето на автомагистралата е с обща дължина 132.84 км и е разделено на три участъка: Русе – Бяла, обход на град Бяла и Бяла – Велико Търново. Автомагистралата ще започва от Русе и ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока прохода „Шипка“ и Прохода на Републиката. Трасето ще бъде с автомагистрален габарит с две активни и една аварийна лента за движение в посока, средна разделителна ивица и банкети. Предвидени са необходимите пътни възли и връзки, за да може гражданите от отделните населени места да имат бърз и удобен достъп до трасето на аутобана.

