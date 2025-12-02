вторник, декември 2, 2025
Дядо Коледа и „Български пощи“ очакват писма до 12 декември

Всяка година хиляди деца отправят своите съкровени желания, думи на благодарност и вълнуващи послания към любимия белобрад старец © „Български пощи“ 

„Български пощи“ ЕАД ще приемат до 12 декември 2025 г. писма за традиционния детски конкурс „Най-красиво писмо до Дядо Коледа“. Няма ограничения за това как ще изглеждат писмата. Могат да са ръкописни, печатни или придружени от ръчно изработени изненади – с рисунки, стихове, апликации и други.

Адресът на подателя се изписва единствено върху плика на писмото, а в съдържанието се посочват само двете имена на детето участник. Условие за изпращане на пратката е да има надпис на получател – „За Дядо Коледа“, и да бъде заплатена пощенската услуга.

Всички писма, съобразени с условията, ще получат отговор лично от Дядо Коледа, а за авторите на най-оригиналните творби ще има и подаръци. Отличените писма (без пликовете с адреса на подателите) след края на конкурса ще бъдат предадени за съхранение на ДА „Архиви“.

