Дойде време да разкрием мястото, където ще се случи магията на Бизнес академия „Бъдеще за Силистра“ – Комплекс Чобан махала

Сред природата, с вдъхновяваща гледка и уют, точно тук 10 от най-добрите идеи в региона ще получат шанс да израснат, да срещнат своите ментори и да се превърнат в реални бизнеси.

Напомняме, че в рамките на два уикенда (03–05.10 и 10–12.10.2025 г.) участниците ще преминат през обучения, менторство и практическа работа, а накрая ще се борят за голямата награда – 15 000 лв. безвъзмездна финансова подкрепа и други допълнителни награди.

Всичко това е напълно безплатно за участниците – благодарение на средствата, събрани от благотворителното събитие „Вечерта на Силистра“, както и на нашите приятели и партньори, които повярваха в Академията.

Ако си на възраст между 19 и 35 години и имаш бизнес идея или стартиращ бизнес, това е твоят шанс…и остават няколко часа!

Крайният срок за кандидатстване е днес до 00:00.

Още информация и кандидатстване от тук: https://bzsilistra.org/biznes-akademia

#БъдещеЗаСилистра #БизнесАкадемия #ВечертаНаСилистра

*Бъдеще за Силистра

