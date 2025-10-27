понеделник, октомври 27, 2025
Последни:
Региона

Достъпът до тренировъчния терен и пистата на „Берое“ се ограничава до 13 ноември

Редактор

Във връзка с подновяване на тренировъчното игрище на стадион „Берое“, Община Стара Загора информира, че достъпът до самия терен и прилежащата лекоатлетическа писта ще бъде ограничен в периода от 30 октомври до 13 ноември 2025 г. включително.

Ще бъде възстановен естественият терен, като по този начин ще се осигурят по-добри условия за провеждане на тренировки и спортни дейности.

Община Стара Загора поднася извинение към всички засегнати граждани за създаденото неудобство.

Интересно от мрежата

Вижте още

Движението по ул. „Преслав“ в Шумен става еднопосочно

Редактор

Кметът д-р Валентин Христов участва в среща-дискусия за водата, инициирана от гражданските сдружения

Редактор

За шеста поредна година училищният звънец огласи двора на Дневен център „Приморски парк“

Редактор

Pin It on Pinterest