Достъпът до тренировъчния терен и пистата на „Берое“ се ограничава до 13 ноември

Във връзка с подновяване на тренировъчното игрище на стадион „Берое“, Община Стара Загора информира, че достъпът до самия терен и прилежащата лекоатлетическа писта ще бъде ограничен в периода от 30 октомври до 13 ноември 2025 г. включително.

Ще бъде възстановен естественият терен, като по този начин ще се осигурят по-добри условия за провеждане на тренировки и спортни дейности.

Община Стара Загора поднася извинение към всички засегнати граждани за създаденото неудобство.

