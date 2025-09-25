Допълнителен транспорт до Лесопарк „Липник“ за Фестивала на драконовите лодки

На 27 и 28 септември /събота и неделя/ Лесопарк „Липник“ ще бъде домакин на второто поредно издание на Фестивала на драконовите лодки. За удобство на всички посетители „Общински транспорт Русе“ ще осигури специално празнично разписание по автобусната линия Русе – Николово – Долно Абланово – Просена, като автобусите ще спират директно в Лесопарка.

Събитието се организира от Община Русе със съдействието на Спортен клуб по кану-каяк „Локомотив“, БЧК – Русе и УМБАЛ „Канев“ и цели да популяризира китайската култура, гребните спортове и активния начин на живот сред русенци и гостите на града.

График на допълнителните курсове:

На 27 септември (събота)

От Русе – Автогара „Изток“:

07:30, 09:30, 12:00, 14:00, 17:00, 19:00, 21:00 ч.

От Николово:

10:10 ч.

От Просена:

06:40, 08:30, 13:00, 15:00, 18:00, 20:00 ч.

На 28 септември (неделя)

От Русе – Автогара „Изток“:

07:30, 09:30, 12:00, 14:00 ч.

От Николово:

10:10 ч.

От Просена:

06:40, 08:30, 13:00, 15:00 ч.

Маршрутът на автобуса:

Автогара „Изток“ → ул. „Потсдам“ → ул. „Никола Петков“ → ул. „Тулча“ → ул. „Доростол“ / ул. „Плиска“ → бул. „Съединение“ → бул. „Цар Освободител“ → бул. „Липник“ → Николово → Лесопарк „Липник“ → Долно Абланово → Просена и обратно.

Основни спирки:

АГ Изток – Търговия на едро – у-ще „Братя Миладинови“ – Плиска – Гимназия по механотехника – Болницата – Бриколаж – Спортна зала – Олимп – Стиф – III-та поликлиника – МОЛ Русе – Мототехника – КАТ – Хиподрума – Дунарит – Николово – Лесопарк „Липник“ – Просена – Долно Абланово.

