Домашният социален патронаж в Бургас чества 50 години с грандиозен концерт-спектакъл в НХК

Домашният социален патронаж в Бургас ще чества 50 години от създаването си с грандиозен концерт-спектакъл на 1 септември.

Събитието ще се проведе в залата на Културен дом НХК от 15.30 часа с вход свободен.

В концертът ще вземата участие изпълнителите: Виктор Петров – рок цигулка, Гергана Великова и Иван Дочев от КТС „Поморие“, квартет тромпети от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“. Специален гост-участник на тържествения спектакъл ще бъде гласът зад кадър и човекът, който предизвиква усмивките на публиката – талантливият бургаски актьор Никола Парашкевов.

Община Бургас кани всички жители и гости на града да споделят празника с хората, които вече 50 години се грижат с всеотдайност за възрастните и уязвими граждани.

