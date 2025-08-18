понеделник, август 18, 2025
Последни:
Региона

Домашни любимци без паспорти и разхождани свободно установиха проверяващите екипи в Стара Загора

Редактор

Мъж е инсталирал кафе автомат до стената на своята къща, без да притежава одобрена схема и разрешение от Община Стара Загора

Едри отпадъци, изхвърлени безцеремонно в зелени площи, нерегистрирани домашни любимци и паркиране против правилата присъстват в седмичния бюлетин за констатирани нарушения на общински наредби. Той се изготвя от проверяващите екипи на Звено „Инспекторат“ и Група „Общинска полиция“ и съдържа 14 броя санкции „Акт за установяване на административно нарушение“. Те са наложени през седмицата между 11-ти и 17-ти август 2025 г.

В два случая граждани са избрали да се отърват от ненужните си вещи като ги стоварят в зелени площи, вместо да ги транспортират до площадката за разделно събиране в кв. „Железник“ или до депото за отпадъци край с. Ракитница. От дървена дограма и друга едрогабаритна смет се е освободила жена, изхвърляйки я в зелената площ на общински път в местността „Орта Бозалък“. Тя е нарушила чл. 18 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора. Във втория случай е престъпен нормативният текст, който забранява да се изхвърлят отпадъци на неразрешените затова места. Глобата за мъжа, който с товарен автомобил е превозил строителните си отпадъци до околовръстния път покрай Богомилово, ще бъде между 300 и 1000 лв.

В два случая проверяващите служители са открили домашни любимци, чиито стопани ги отглеждат в разрез с правилата. Жена в кв. „Казански“ не е направила необходимото, за да се сдобие нейната белгийска овчарка с административен паспорт, издаден от Община Стара Загора. Същото нарушение е установено и при друга старозагорка, която живее на ул. „Св. Княз Борис“ и притежава йоркширски териер. Чл. 117 от Закона за местните данъци и такси изисква от стопаните на кучета да подадат декларация по постоянния си адрес в 3-месечен срок от придобиването на животното. Регистриран е и случай на домашен любимец, разхождан без повод.

В седмичния бюлетин присъства и нарушение на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Стара Загора. Мъж е инсталирал кафе автомат до стената на своята къща, без да притежава одобрена схема и разрешение от Община Стара Загора.

Инспекторите са забелязали и няколко случая на несъобразено с реда паркиране, 3 от тях са на водачи на таксиметрови автомобили, има и нарушител, управлявал тротинетка.

Три са и случаите на неспазване на чл. 17 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора със завземане на сектори или части от общинска земя, пътища, граници между имоти и др. земни и водни площи.

Наложените санкции глоба с фиш на стойност 20 лева са 409 броя през третата августовска седмица.

Община Стара Загора апелира да се спазват текстовете на наредбите, както и издадената заповед на кмета Живко Тодоров от 13 февруари 2025 г. , в която се определя пожароопасен сезон на територията на общината ни. Този пожароопасен сезон продължава до 30 ноември 2025 г.


Интересно от мрежата

Вижте още

Започна подмяна на стъклата на част от автобусните спирки в Разград

Редактор

По нареждане на кмета Терзиев аварийни екипи на общината се включиха в борбата с пожара край Костинброд

Редактор

Тази диплома е основата на бъдещите ви успехи в образованието, поздрави зам.-кметът Надежда Чакърова седмокласниците от Шесто ОУ в Стара Загора

Редактор

Pin It on Pinterest