Домашни любимци без паспорти и разхождани свободно установиха проверяващите екипи в Стара Загора

Мъж е инсталирал кафе автомат до стената на своята къща, без да притежава одобрена схема и разрешение от Община Стара Загора

Едри отпадъци, изхвърлени безцеремонно в зелени площи, нерегистрирани домашни любимци и паркиране против правилата присъстват в седмичния бюлетин за констатирани нарушения на общински наредби. Той се изготвя от проверяващите екипи на Звено „Инспекторат“ и Група „Общинска полиция“ и съдържа 14 броя санкции „Акт за установяване на административно нарушение“. Те са наложени през седмицата между 11-ти и 17-ти август 2025 г.

В два случая граждани са избрали да се отърват от ненужните си вещи като ги стоварят в зелени площи, вместо да ги транспортират до площадката за разделно събиране в кв. „Железник“ или до депото за отпадъци край с. Ракитница. От дървена дограма и друга едрогабаритна смет се е освободила жена, изхвърляйки я в зелената площ на общински път в местността „Орта Бозалък“. Тя е нарушила чл. 18 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора. Във втория случай е престъпен нормативният текст, който забранява да се изхвърлят отпадъци на неразрешените затова места. Глобата за мъжа, който с товарен автомобил е превозил строителните си отпадъци до околовръстния път покрай Богомилово, ще бъде между 300 и 1000 лв.

В два случая проверяващите служители са открили домашни любимци, чиито стопани ги отглеждат в разрез с правилата. Жена в кв. „Казански“ не е направила необходимото, за да се сдобие нейната белгийска овчарка с административен паспорт, издаден от Община Стара Загора. Същото нарушение е установено и при друга старозагорка, която живее на ул. „Св. Княз Борис“ и притежава йоркширски териер. Чл. 117 от Закона за местните данъци и такси изисква от стопаните на кучета да подадат декларация по постоянния си адрес в 3-месечен срок от придобиването на животното. Регистриран е и случай на домашен любимец, разхождан без повод.

В седмичния бюлетин присъства и нарушение на чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Стара Загора. Мъж е инсталирал кафе автомат до стената на своята къща, без да притежава одобрена схема и разрешение от Община Стара Загора.

Инспекторите са забелязали и няколко случая на несъобразено с реда паркиране, 3 от тях са на водачи на таксиметрови автомобили, има и нарушител, управлявал тротинетка.

Три са и случаите на неспазване на чл. 17 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора със завземане на сектори или части от общинска земя, пътища, граници между имоти и др. земни и водни площи.

Наложените санкции глоба с фиш на стойност 20 лева са 409 броя през третата августовска седмица.

Община Стара Загора апелира да се спазват текстовете на наредбите, както и издадената заповед на кмета Живко Тодоров от 13 февруари 2025 г. , в която се определя пожароопасен сезон на територията на общината ни. Този пожароопасен сезон продължава до 30 ноември 2025 г.







