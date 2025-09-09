Домашни любимци без документи и пасящи животни без надзор установиха проверките на екипите на Община Стара Загора

Постоянен остава апелът на Община Стара Загора към гражданите да спазват наредбите и законите и да сигнализират, станат ли свидетели на тяхното нарушаване

8 санкции за констатирани нарушения на общински наредби и 353 броя глоби с фиш на стойност 20 лева са наложени през първата седмица на септември 2025 г. Проверките се извършват перманентно от общите екипи на Звено „Инспекторат“ и Група „Общинска полиция“. Постоянен остава и апелът на Община Стара Загора към гражданите да спазват наредби, закони и нормативни актове и да сигнализират, станат ли свидетели на тяхното нарушаване от недобросъвестни хора.

Общо 5 са случаите на нерегламентирани замърсявания. По Закона за управление на отпадъците физическо лице ще получи глоба, варираща от 300 до 1000 лв. за изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. Аналогично е и престъпването на чл. 18 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора. Замърсяванията са с „подредени“ около контейнерите за смет кашони и ненужни мебели.

В кв. „Самара 3“ се отглеждат два броя домашни любимци от неустановена порода, в черно и бяло, които не са регистрирани, са установили проверяващите екипи. Нарушението е на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, който изисква собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, да ги заведат на ветеринарен лекар, който да им издаде паспорт по образец, да ги обезпаразити и ваксинира.

Другото нарушение е в с. Михайлово – стопанинът на 4 кучета не ги е декларирал в 3-месечен срок от придобиването им. Изискването е вписано в чл. 117 от Закона за местните данъци и такси.

Отново в с. Михайлово санкция ще понесе собственикът на 6 броя селскостопански животни, който ги е пуснал на паша без надзор и ги е оставил да се придвижват сами.

Установени са нарушители и на чл. 11 (1) от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора. В него се забранява поставянето на контейнери и кофи за смет върху уличните платна и върху тротоарите. В случая санкционираният е разположил контейнер за строителни отпадъци на южния тротоар на ул. „Столетов“, с което затруднява преминаването на пешеходците.

Контейнери и кофи за смет се монтират само върху специалните бетонови площадки, тип „джобове“, указва общинската наредба.

В традиционния седмичен бюлетин за констатирани нарушения присъстват и редовните случаи на паркиране на вход или изход от гаражи, паркинги, училища или други места, където се пречи на другите водачи на моторни превозни средства.

