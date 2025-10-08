сряда, октомври 8, 2025
Дом на културата „Емануил Манолов“ – Габрово в битка за „Сайт на годината“!

Новият уебсайт на Дом на културата „Емануил Манолов“ – Габрово се включи в престижния национален конкурс „Сайт на годината 2025“, където се състезава с още 164 участници от цялата страна.

Сайтът впечатлява с модерен дизайн, двуезична версия и адаптивност за мобилни устройства. Той отговаря на всички съвременни стандарти за функционалност, сигурност и потребителско преживяване – и е достоен конкурент във високия клас на институционалните платформи.

Екипът на Дома се довери изцяло на габровски специалисти за техническата изработка и визуалната идентичност. Професионализмът, съчетан с лична връзка към каузата, създаде уебсайт, който отразява духа на културния дом.

Новият сайт – https://dkem.bg/ предлага актуален календар на събитията, описание на зали и условия за наем, онлайн форма за заявки на събития, блог с истории от архивите и зад кулисите, галерия с красиви снимки от историческата сграда. Това е дигитално пространство, където изкуството и общността се срещат.

Какво е „Сайт на годината“

Конкурсът отличава най-добрите български уеб проекти и представя работата на талантливи дизайнери, програмисти и маркетинг експерти. Национално жури ще оцени всички кандидатури, а победителите ще получат престижната награда „Сайт на годината“, статуетка и грамота.

Гласуването започна – тук: https://bgweb.bg/s/votepublic/

Публиката също може да даде своя глас бързо и лесно – чрез избор на категория и участници, последван от потвърждение на имейл. Само потвърдените гласове се зачитат.

Габровската кандидатура е в категория „Институционален сайт“.

Оценяването продължава до 7 ноември 2025 г.

Домът на културата „Емануил Манолов“ пожелава успех на всички участници – и ви кани да подкрепите Габрово в националната надпревара!

