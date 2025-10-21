Документалният филм за Яворов на Община Чирпан и Фондация „Яворов“ на престижния фестивал „Синелибри“

Документалният филм на Община Чирпан и Фондация „Яворов“ „Подир сенките на думите“ бе представен като част от програмата на единадесетото издание на престижния международен кино-литературен фестивал „Синелибри“ в препълнената зала на филмотечно кино „Одеон“ в София на 20 октомври.

„Изключителен съвременен поглед към живота на Яворов. Благодаря на екипа, създал продукцията, на режисьора Ема Константинова, на сценариста Георги Тошев, както и на Теодора Духовникова, Георги Господинов, Иван Ланджев, проф. Владимир Атанасов и учениците от ТС „Джан-джун“ с ръководител Стоянка Търгова от училище „Пейо Яворов“ в Чирпан“, сподели след прожекцията кметът Ивайло Крачолов, който лично благодари на екипа.

Документалната лента поставя въпроса доколко поезията на Пейо Яворов продължава да вълнува днешния човек – дали думите, образите и идеите му имат съвременно звучене или остават само част от едно отминало време. Филмът търси отговори през личната история на поета, чрез неговата пламенна любов, революционен дух и дълбока психологическа и екзистенциална чувствителност.

Заради изключителния интерес към премиерата, организаторите на фестивала обявиха допълнителни прожекции на 27 октомври и 1 ноември, след като билетите бяха изчерпани напълно десет дни преди прожекцията.

„Филмът „Подир сенките на думите“ е още едно доказателство, че словото на Яворов продължава да живее и да докосва новите поколения. Това е най-добрият филм за последните 25 години за гениалния поет. Преди две години дадохме свобода на творците и днес зрителите усещат нейния емоционален отзвук, който докосва сърцето и разтърсва душата“, сподели председателят на фондацията Тодор Иванов. На премиерата беше и шестокласничката от СУ „П.К. Яворов“ Ирен Радева, която бе избрана за участие от екипа на филма чрез кастинг, както и ръководителката на малките театрали Стоянка Търгова.

„Подир сенките на думите“ ще гостува в Пловдив, Варна, Бургас и др. български градове, както и в културните центрове в Париж, Виена, Милано, Горис и Ереван. В Чирпан ще бъде представен в първия ден на Яворовите дни 2026.

