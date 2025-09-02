вторник, септември 2, 2025
Доброволното формирование на Община Пазарджик получи дарение за борбата с пожарите

Националната асоциация на доброволците в Република България направи дарение за доброволното формирование на Община Пазарджик.

Дарението беше предадено от Стелиян Хараланов, член на Управителния съвет на асоциацията, на заместник-кмета на Община Пазарджик г-н Любомир Гечев. На събитието присъства и комисар Ангел Ангелов от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В рамките на предоставената подкрепа в името на обществената сигурност, доброволното формирование получи ранцеви пожарогасители, моторна духалка за пожари и дихателни филтри с маски.

Дарението е израз на доброто партньорство между институциите и доброволците в борбата с полските и горските пожари. Съвместните усилия са ключови за по-ефективната превенция и защита на населението“, подчерта заместник-кметът г-н Гечев.

