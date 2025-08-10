Доброволците – тихата сила на джаз фестивала в Банско

Има едни хора, които не се качват на сцената, но присъствието им се усеща навсякъде.

Те не държат в ръцете си музикални инструменти, но са част от ритъма на всяка вечер. Не се споменават в заглавията, но са в сърцето на всяка история, която този фестивал разказва.



🤝 Доброволците. Онези, които посрещат с усмивка, насочват, помагат, тичат, мислят, поправят, носят, организират, решават, подкрепят. Онези, които остават до късно, стават рано, дават енергия, време и душа. Те не питат „Какво ще получа?“, а „С какво мога да помогна?“.



🌟 Най-големият музикален фестивал на Балканите не би могъл да се случи без тяхната отдаденост и безрезервна подкрепа. Те са нишката, която свързва сцената с публиката, артистите с атмосферата, идеята с реалността.



✨ Във всяка изнесена възглавничка, във всяко раздадено информационно листче, във всяка навреме подадена бутилка вода, във всяка координирана минута зад кулисите – стои нечие доброволческо усилие. Стои човек, който е избрал да бъде част от нещо по-голямо от себе си.



🎤 Фестивалът има сцена, светлини, музика. Но има и пулс – и той се диктува от хората, които не търсят признание, а оставят следа.



💖 Това не е просто помощ. Това е дух. Това е отдаденост. Това е любов към музиката, към събитията, към хората.



🎷 Това е сърцето на Джаз фестивала в Банско.

