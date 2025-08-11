Добринище отбеляза 122 години от Илинденско-Преображенското въстание

На 10 август, с тържествена церемония, пред паметника на Гоце Делчев жителите на град Добринище отбелязаха 122 години от Илинденско-Преображенското въстание – връх в борбата на българите от Македония и Одринско за свобода.

Бяха поднесени венци и цветя в памет на героите, отдали живота си за националния идеал. Заместник-кметът на община Банско Георги Доневичин и кметът на град Добринище Иван Сакарев отправиха слова в чест на историческата дата, а събитието продължи с традиционния събор на хижа „Гоце Делчев“.

Сред официалните гости на събитието бяха общинските съветници на община Банско Елена Караджова, Петър Друнчилов, Петър Галчев, Петър Сакарев и Александър Мацурев. Кулминацията на събитието беше концертът на Крисия, който събра стотици жители и гости на празнична сцена.

Facebook

Twitter



Shares