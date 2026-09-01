Добрич продължава проекта „Топъл обяд“ до юли 2027 г.

115 души ще получават безплатна храна всеки работен ден, а за хората със затруднено придвижване е предвидена доставка до дома

Община град Добрич продължава предоставянето на топъл обяд за уязвими граждани от 1 октомври 2026 г. Дейностите са част от проекта „Топъл обяд в Община град Добрич“, реализиран по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

С анекс от 8 юли 2026 г. срокът за изпълнение на проекта е удължен до 16 юли 2027 г., а общият размер на безвъзмездната финансова помощ за целия период на договора възлиза на 161 412 евро.

115 души ще получават топъл обяд

По проекта 115 представители на целевите групи ще получават безплатно топъл обяд всеки работен ден. Менюто включва супа, основно ястие и хляб.

Храната ще се предоставя в два пункта – Клуб на пенсионера „Отец Паисий“ на ул. „Отец Паисий“ №82 и кухнята към храм „Света Троица“ на ул. „Цар Иван Асен“ №2.

За лежащо болните и хората със затруднено придвижване е предвидена доставка на храната до домовете им.

Основната цел на инициативата е да подпомогне хора в крайна бедност, с тежки материални затруднения или в риск от социална изолация, които не могат сами или с помощта на свои близки да си осигурят необходимата храна.

Освен топлия обяд се предвиждат и съпътстващи мерки според конкретните нужди на потребителите, сред които социално консултиране и подкрепа, насоки за здраве и балансирано хранене и дейности, свързани с опазването на околната среда.

Кой може да кандидатства

От подкрепата могат да се възползват хора и семейства без доходи или с ниски доходи, самотно живеещи и възрастни пенсионери в затруднено положение, лица с увреждания или здравословни ограничения, хора с необходимост от ежедневна допълнителна подкрепа, граждани, изпаднали в уязвима ситуация вследствие на инцидентни обстоятелства, бездомни лица и определени категории граждани на трети страни.

Документите за включване в проекта се приемат всеки работен ден от 8:30 до 15:30 часа в Домашния социален патронаж в Добрич, бул. „25-ти Септември“ №1А, в сградата на бившия комплекс „Грийн палас“.

За допълнителна информация гражданите могат да се свържат с Боряна Георгиева на тел. 0882 401 855 и Камелия Василева на тел. 0884 311 432.